Коронавирус: последние новости на 19 сентября 2020 года

19.09.2020, 7:43, Разное

За последние сутки в Росси выявили 5 905 случаев коронавируса. Всего в нашей стране – 1,091 миллиона инфицированных, вылечились свыше 901 тысячи пациентов.

Велика вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, заявили в Роспотребнадзоре. Такой вывод специалисты ведомства сделали на основании увеличения потенциала распространения инфекции и снижения числа летальных исходов.

В российских аптеках появятся в продаже препараты для лечения коронавируса – “Р-фарм” и “Промомед”. Перед применением необходима консультация со специалистом.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал людм старшего возраста ограничить социальные контакты. Кроме того, градоначальник рекомендовал предприятиям по возможности продлить режим удаленной работы.

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 30,2 миллиона человек. Скончались более 946 тысяч пациентов. В США зафиксировано 6,67 миллиона случаев.

Коронавирус в Москве

Заболели – 274 808

Умерли – 5 033

Выздоровели – 235 136

Коронавирус в России

Заболели – 1 091 186

Умерли – 19 195

Выздоровели – 901 207

Коронавирус в мире

Заболели – 30 200 990

Умерли – 946 380

Выздоровели – 19 420 833

Статистика коронавируса в России и мире на 19 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква274 808

5 033235 136Россия1 091 18619 195901 207США6 670 534182 6702 850 059Весь мир30 200 990

946 380

19 420 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики