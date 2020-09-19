Военные США и Японии будут совместно отслеживать НЛО

19.09.2020, 7:33, Разное

Японских военных также как и американских взволновал вопрос наблюдаемых неопознанных летающих объектов. Министр обороны Японии Таро Коно выдал соответствующую инструкцию военнослужащим на случай, если те столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые, по словам министра, представляют угрозу национальной безопасности страны.

Как сообщают японские СМИ, Коно отдал приказ военнослужащим оповещать обо всех случаях наблюдений НЛО над территорией государства. Данному приказу предшествовала беседа министров обороны Японии и США, во время которой была достигнута договоренность о совместном наблюдении за различными аномальными явлениями и последующим расследованием.

Весной 2020 года министерство Японии заявило о намерении разработать основные принципы отслеживания НЛО. При этом Коно, сославшись на нашумевшие в СМИ видео контактов американских пилотов с НЛО, сообщил, что не особо верит в инопланетное происхождение НЛО, однако ему все же интересны выводы экспертов в данной области.

В августе 2020 года глава вооруженных сил США заявил о создании группы по исследованию НЛО. Основной задачей военного подразделения является расследование фактов вторжения неопознанных объектов в воздушное пространство США.

Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, как будут относиться новые подразделения к фактам наблюдений НЛО, зафиксированных невоенными структурами. Практически ежедневно в СМИ появляется информация о наблюдаемых гражданским населением аномальных явлениях. Получается, что для эффективной организации вышеописанных функций и усиления контроля за распространением информации об НЛО, потребуется наладить оперативную связь с уфологами и прочими исследователями, у которых имеется в наличии огромное количество необходимой информации.

Скорее всего, следует ожидать увеличение количества стран, которые официально подключатся к теме наблюдений НЛО.