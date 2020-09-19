Мнение: Самосожжение в Смолевичах

19.09.2020, 7:25, Разное

В Смолевичах какой-то мужик облил себя бензином и поджог.

Как утверждает оппозиция – в знак протеста против действий белорусской милиции. Рядом "совершенно случайно" оказался человек с телефоном, который все это снимал и сразу перезалил в сеть для распространения в оппозиционных соц.сетях. Тот факт, что оппозиционеры в курсе причин самосожжения (а на видео погорелец явно не выкрикивает лозунги), заставляет предположить, что кто-то был в курсе, что это произойдет.

В МВД заявляют, что данный деятель состоял на учете, активно бухал и был отмечен в суицидальных настроениях

Сейчас он с ожогами 90% тела находится в местной больнице. Иронично, но до сих пор жив он только благодаря милиционеру, который его потушил.

Белорусское ТВ о.

Вид с камеры наблюдения местного РОВД.

Вид сбоку.

С учетом того, что на воскресенье намечены новые акции протеста оппозиции, а численность брожений продолжает снижаться, видимо в ход пошли более жесткие методы, так как брожением по улицам ситуацию раскачать уже не получается и нужно сильнее бить по эмоциям, чтобы поддержать протестную массу хотя бы на текущем уровне. Плюс, возможно проверяют готовность перехода к насильственным действиям.

UPD: Оппозиционный герой видимо не получится.

Это Сергей Р., житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщает «Наша Ніва». Родственники сообщили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь. Они подтвердили, что несколько дней назад Сергей звонил в милицию, чтобы сообщить, что повесится на кладбище в деревне Прилепы. Тогда его спасли. В последнее время Сергей так себя вел, что его мать сама просила участкового, чтобы его забрали и положили снова в Новинки.