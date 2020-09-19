Девушка-полтергейст: Таинственные явления вокруг Анжелики Коттин

19.09.2020, 7:29, Разное

Всего на несколько месяцев обычная девочка из французской глубинки середины XIX века превратилась в сгусток непонятной энергии, которая заставляла все вокруг нее двигаться. Даже тяжелые дубовые столы начинали "танцевать".

Телекинез – способность воздействовать на физические предметы силой мысли до сих пор остается одной из самых интригующих загадок. Интерес к этой проблеме время от времени подхлестывается появлением людей, демонстрирующих свои удивительные способности на публике. Анжелика Коттен была первой, чьи способности были зафиксированы документально.

Анжелика Коттин была обычной девушкой из крестьянской семьи в глубинке Нормандии (Франция). Она выделялась низким для своего возраста ростом, а еще загадочной способностью влиять на людей и разные предметы.

Сверхсила, которой она обладала, в наше время называется телекинезом (способность двигать разные предметы без помощи физических усилий). Со стороны это было похоже на проявления полтергейста, который всегда происходил в непосредственной близости от Анжелики.

Впервые это случилось 15 января 1846 года, когда Анжелике было 14 лет. Было 8 часов вечера и она сидела в ткацком доме вместе с другими крестьянскими девочками-подростками и ткала на дубовой раме.

Внезапно рама начала непрерывно дрожать в ее руках и потом стала дергаться так сильно, что даже другие девочки не могли удержать ее на месте. Девочки испугались и побежали к соседям, но те им не поверили и сказали возвращаться и продолжать работать.

Когда девочки снова вошли в ткацкий дом, они увидели, что рама неподвижна. Но стоило к раме подойти Анжелике, как та снова начала сильно дергаться. Девочки снова перепугались, но Анжелика вдруг ощутила сильное притяжение к двигающейся раме.

На следующий день родители Анжелики узнали об инциденте и решили, что их дочь одержима демонами. Они отвезли ее в пресвитерий чтобы там из нее изгнали нечистую силу. Однако священник, хотя и сам стал очевидцем движения предметов рядом с Анжеликой, заявил, что девочка не одержима, но больна и ее надо везти в больницу.

Сделали ли это родители девочки, история умалчивает. Известно лишь, что в последующие дни сила Анжелики стала проявляться еще ярче. Теперь в ее присутствии стулья "сходили с ума", едва она пыталась сесть на них.

И стул дергался так сильно, что даже сильный взрослый мужчина не мог удержать его на месте.

Когда Анжелика коснулась тяжелого дубового стола. тот словно перышко взмыл в воздух и поплыл невысоко над полом. А когда девушка легла на кровать, то и кровать стала раскачиваться. С того дня Анжелика могла спокойно лежать лишь на большом плоском камне, покрытым пробковым материалом. Лишь он при ее касании не двигался.

Далее стало еще хуже, простое прикосновении руки Анжелики к любому предмету заставляло этот предмет двигаться – резко дергаться, подпрыгивать вверх и вниз. А потом людей, которые находились с ней рядом, стало не очень сильно, но чувствительно бить электричеством.

Однажды Анжелика подошла к большому и тяжелому контейнеру, на котором сидел некий господин Эбер, и контейнер с Эбером тут же приподнялся в воздух к большому ужасу последнего.

Потом в присутствии Анжелики начал дуть холодный ветер, даже если она находилась внутри помещения и все двери и окна были заперты.

Из-за того, что вокруг нее все время двигались различные предметы, сама девушка часто получала травмы – ушибы, порезы, ссадины. А когда от нее било током, ее сердцебиение учащалось до 120 ударов в минуту. У нее также могли начаться судороги во время таких приступов и она ужасно была всем этим напугана.

Было замечено, что ее сила уменьшается, когда она лежала на ковре и усиливается, когда она находится на голой земле.

К тому времени феномен Анжелики заинтересовал многих, в том числе ученых из Парижа, и девушку (вместе с ее родителями) повезли в столицу, где познакомили с известным физиком того времени Франсуа Араго. Он подтвердил, что происходящие вокруг Анжелики явления полностью реальны и назвал их результатом сильного электромагнетизма.

Далее Анжеликой занялся доктор Танчу, который задокументировал, что вокруг девушки появлялся холодный ветер, перемещался обеденный стол от одного прикосновения ее платья, а большой и тяжелый диван, на котором сидел он сам, задвигался и отодвинулся от стены, как только Анжелика присела рядом с ним.

Доктор Танчу был настолько впечатлен феноменом, что убедил Араго создать официальный комитет по расследованию электромагнетизма Анжелики. Далее на протяжении некоторого времени члены этого комитета наблюдали за девушкой и фиксировали все странные явления, происходящие вокруг нее. Результаты наблюдений были в феврале 1846 года опубликованы в журнале "Journal des débats".

А в апреле 1846 года все аномалии внезапно прекратились, словно кто-то нажал на кнопку "выкл". Анжелика превратилась в самую обычную девочку, какой она и была раньше.