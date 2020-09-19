Губернатор Севастополя призвал вернуть масочный режим

19.09.2020, 6:50, Разное

…и пригрозил нарушителям штрафами. Свободный коечный фонд города — 14%.

В регионе из-за стремительного роста заболевания коронавирусом коечный фонд для инфицированных COVID-19 за неделю заполнился до 86%. 18 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве глава Севастополя Михаил Развожаев вновь ввел масочный режим.

Как сказал профильный вице-губернатор Александр Кулагин, за последнюю неделю в среднем ежедневно в Севастополе 20 человек заболевает коронавирусом.

По его словам, за последние семь дней COVID-19 заболело 130 человек, на прошлой неделе этот показатель составил 122 человек. Сейчас на лечении в инфекционной больнице находится 217 человек: 44 ребенка и 56 человек старше 65 лет. В Горбольнице №9 находится еще 183 человека.

Всего в Севастополе COVID-19 заболело 737 человек, под наблюдение находится 456 человек. «Свободный коечный фонд у нас 14%, общероссийский на сегодня 19%», — пояснил Александр Кулагин. Причем по сравнению с апрелем и маем количество заболевших возросло в несколько раз.

Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал вернуть в указ о режиме повышенной готовности о пункт об обязательном ношении масок в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее. Нарушителей масочного режима среди объектов торговли и бизнеса будут штрафовать, сказал Развожаев.

«Напоминаю, на юридических лиц за нарушение режима повышенной готовности предусмотрены санкции — штраф от 100 до 300 тысяч рублей», — пояснил губернатор. Также он пообещал переговорить с полицией, и выразил надежду что сотрудники севастопольского МВД «активно подключатся» к контролю за соблюдением масочного режима и привлечению нарушителей «к ответственности», предусмотренных губернаторским указом и статьей 20.6.1 КоАП.

Как поясняется в Административном кодексе, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на жителей в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Михаил Развожаев отметил, что желания вводить дополнительный ограничительные меры пока нет. «Сейчас это будет сложно сделать, но добиться соблюдения масочного режима точно можно. Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города показывают что это можно спокойно сделать. Если три раза по триста тысяч заплатишь, начнешь понимать, что можно попросить людей надеть маску», — отметил губернатор.

В соседней республике Крым статистика также сильно подросла за время курортного сезона. Сейчас там зарегистрировано 3573 случая заболевания коронавирусом. Однако никаких ограничений власти пока не планируют, а глава республики Сергей Аксенов только рекомендует на своих личных страницах в соцсетях носить маски в общественных местах. В Краснодарском крае также введен масочный режим.

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По данным портала Стопкоронавирус на первом этапе снятия ограничений находятся Магаданская, Тверская, Костромская, Ивановская, Воронежская и Курская области. В них действует режим масочный режим в помещениях и общественных места, а фитнес-залы и общепит работает с рядом ограничений.

Также в некоторых регионах еще полностью не восстановили работу детские сады и работают пока только дежурные группы. Не разрешены прогулки с членами семьи либо при соблюдении социальной дистанции.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продлить режим удаленной работы, а в начале августа жителей столицы точечно штрафовали за несоблюдение масочного режима.

Надежда Исаева

Специально для «Новой»