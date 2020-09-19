 

Канада не захотела вести торговые переговоры с «не тем» Китаем

19.09.2020, 6:40, Новости дня

Переговоры с Пекином о свободной торговле прекращены, поскольку Китай уже «не тот», каким был в 2016 году, когда страны начали обсуждение соглашения, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что сейчас «не видит условий» для продолжения переговоров. По его словам, «Китай 2020 года – не тот Китай, который был в 2016 году».

Как сообщил Шампань, «инициативы и политика, которые велись в то время, должны быть пересмотрены». Канада «смотрит на все это через призму Китая 2020 года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Globe and Mail.

Переговоры начались в 2016 году.

Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Мэн Ваньчжоу/



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