Трамп и Байден обвинили друг друга в неспособности справиться с вирусами

19.09.2020, 6:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах главы государства Джозеф Байден обвинили друг друга в неспособности справиться с проблемой распространения вирусов.

Байден, выступая в Миннесоте, сказал, что «Трамп даже не пытается сделать вид, что он делает свою работу». По мнению Байдена, Трампа волнуют только «фондовые рынки и выборы», а не борьба против коронавируса, в результате в США «более 200 тыс. погибших за последние шесть месяцев».

Трамп перед вылетом в Миннесоту заявил, что «Байден ничего не понимает, все что он может делать – это критиковать», передает РИА «Новости».

«Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом?» – сказал президент США, добавив, что «это был провал, кошмар, они не знали, что делать, хотя со свиным гриппом было проще».

Напомним, Трамп не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре.

Байден призвал осторожно относиться к заявлениям Трампа, что вакцина от коронавируса может быть доступна уже в ближайшие недели.