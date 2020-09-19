Парламент Перу проголосовал против импичмента президента

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19.09.2020, 6:40, Новости дня

Конгресс Перу проголосовал против отставки президента страны Мартина Вискарры, сообщают информационные агентства.

За импичмент проголосовали 32 депутата, против – 78, еще 15 парламентариев воздержались. Председатель Конгресса Мануэль Мерино де Лама объявил, что соответствующая резолюция отклонена, передает ТАСС.

12 сентября парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте Вискарры в связи с «моральной неспособностью» главы государства возглавлять страну.



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