США и ЕС на следующей неделе могут ввести санкции в отношении режима Лукашенко

19.09.2020, 6:15, Новости дня

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент (George Kent) и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius) заявили о скором введении санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Это произошло в пятницу, 18 сентября, на организованной вашингтонским исследовательским центром «Атлантический Совет» веб-дискуссии о ситуации в Беларуси.

США находятся в тесном контакте с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросу санкций и могут сделать совместное заявление на следующей неделе, сказал Джордж Кент. В центре внимания остается и подготовка доказательств вины тех, кто «подрывал белорусские демократические институты». Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что демократические процессы в Беларуси пользуются поддержкой и исполнительной, и законодательной ветвей власти США: «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в поддержку белорусского народа». Речь идет о праве белорусского народа избирать своих лидеров на честных и демократических выборах, в соответствии с собственной конституцией, принципами ОБСЕ и уставом ООН, подчеркнул Кент.

Представитель Госдепартамента вновь повторил ранее озвученную позицию США, согласно которой ситуация в Беларуси не должна рассматриваться через призму геополитической конкуренции и противостояния между Россией и Западом. Вашингтон также выступает за то, чтобы между властями Беларуси и гражданским обществом поддерживался диалог при посредничестве ОБСЕ, в состав которой входят Беларусь и Россия. Кент отметил, что власти Беларуси отказываются от подобного диалога, а предложенный Лукшенко и поддерживаемый президентом РФ Владимиром Путиным вариант международного посредничества, в основе которого лежало бы обсуждение Конституционной реформы в Беларуси, является «путем не к диалогу», а к «задержке».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, также заявил о возможности ввода санкций ЕС на следующей неделе. Он указал, что подобные вопросы в рамках ЕС обсуждаются долго, так как государства Евросоюза могут иметь различные приоритеты и должны согласовать свои позиции. Министр иностранных дел Литвы, который наряду с коллегами из других балтийских стран и Польши, выступают за жесткий ответ действиям белорусских властей, отмечает, что санкции против режима Лукашенко являются лишь частью того, что должно быть сделано для привлечения к ответственности виновных в жестоком подавление мирных протестов и фальсификации выборов. Он выразил надежду, что страны Запада окажут поддержку жертвам репрессий Лукашенко и гражданскому обществу Беларуси.

По его словам, срок президентских полномочий Лукашенко истек «морально и политически» и он не имеет права представлять белорусский народ или подписывать соглашение от имени страны. Он добавил, что Александра Лукшенко, пользующийся поддержкой России. подвергает риску суверенитет Беларуси – неизвестно, на какие уступки мог пойти Лукашенко в ответ на эту помощь.

Владимир Кара-Мурза (Vladimir Kara-Murza), вице-президент Фонда «Свободная Россия», отметил во время дискуссии, что президент РФ Владимир Путин будет продолжать поддерживать Лукашенко. «Последние диктаторы Европы» зависят друг от друга: «Для Путина нет ничего страшнее, чем падение режима Лукашенко, особенно под давлением улицы. Не только потому, что это будет означать еще одно геополитическое унижение, и не только потому, что это будет означать потерю еще одного надежного союзника, но и потому, что Путин, глядя на то, что происходит сегодня в Беларуси, имеет представление о собственном вероятном будущем».

Кара-Мурза считает российское военное вмешательство в дела Беларуси маловероятным, так как подобная мера вызовет общественное недовольство. У Путина, доверие к которому в стране падает, достаточно проблем внутри России. Кремль также может хотеть избежать введения более жестких международных санкций.

Журналист Ханна Любакова (Hanna Liubakova), которая сейчас находится в Беларуси, подчеркивает, что репрессии в отношении тех, кто выступает против режима Лукашенко, продолжаются и поддержка западных стран чрезвычайно важна. «Люди страдают каждый день, людей арестовывают каждый день, – говорит она. – Теперь действительно важно показать белорусскому народу, что он не оставлен в одиночестве».

Любакова призвала западные бизнес-структуры проявить солидарность с участниками протестов. Примеры этого уже есть: норвежское предприятие Yara – бизнес партнер «Белорусской калийной компании»(БКК), сотрудники которой выступали в поддержку протестов – заявила, что ведет диалог с БКК о необходимости «надлежаще обращаться с работниками». Американская компания Sandvine, оборудовании и технологии которой власти Беларуси используют для блокировки Интернета, расторгла этот контракт.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» об эффективности государственной пропаганды в Беларуси, Ханна Любакова отметила, что, большинство людей не верит информации госканалов: «Доверие к государственным СМИ и государственной пропаганде в последние годы снижается». На это особенно повлияло освещение госканалами ситуации с пандемией, когда людям стала очевидна неправдоподобность предоставляемой информации.

«Когда Лукашенко сказал, что существует опасность со стороны Запада, особенно Польши и Литвы, люди тоже не поверили. Ни одного митинга или протеста против Польши или Литвы не было», – добавляет она. Тем не менее ситуация с доступом к объективной информации в стране остается сложной – независимые журналисты подвергаются преследованиями, десятки сайтов заблокированы, а тональность подачи официальных новостей становится все более пророссийской и антизападной.