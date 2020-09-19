Мнение: Прислали баксы и Баскова

19.09.2020, 6:00, Разное

По поводу приезда Баскова и прочих в Белоруссию на концерт – публика на Фейсбуке сегодня весь день заходится в праведном негодовании: да как они могли, да почему, да какие же они продажные твари и т.п. Особенно почему-то достается Баскову (из чего косвенно следует, что люди именно на Баскова возлагали какие-то свои затаенные надежды).

Все это говорит только об одном – что у фейсбучной публики память действительно как у аквариумной рыбки. “Что ему книжка (сейчас – ЗАПИСЬ) последняя скажет – то ему на сердце сверху и ляжет”. Полтора века прошло – ничего не меняется.

На самом деле вчерашний концерт у Лукашенки надо рассматривать в контексте событий хотя бы последнего месяца, начиная от дня как бы “выборов” престарелого картофавна. А что у нас было в канун “выборов”, забыли? Зря. В канун выборов было Удивительное Событие: российские артисты массово (sic!) отказались приезжать в Белоруссию на предвыборный чёс! ОТКАЗАЛИСЬ, хотя успели до этого… заключить уже контракты!

Я тогда, 8 августа, посвятил этому странному событию прочувствованный пост, который назвал “Шоу-бизнес против денег”:

“…список длинный. Там и Леонид Агутин, и группа КарМен, в Бресте были указаны группа «Леприконсы», Стас Пьеха, Юлианна Караулова, в Витебске ждали Григория Лепса, Александра Панайотова, а также группу «Фабрика», в Гродно — Владимира Преснякова, а в Гомеле — «Дискотеку Авария». И все отказались! Почему? Объяснение такое: артистов завалили обращениями в личные инстаграмы сами жители Белоруссии – мол, не приезжайте, это поддержка диктатора, мы не хотим, оставайтесь дома… Артисты типа послушали – и остаются дома.

Чудеса какие-то. То есть, с одной стороны – да, участвовать в концертах в поддержку старого Бульбаши действительно немного, что называется, западло; но, с другой стороны – деньги-то ведь не пахнут! Неужели ВСЮ российскую эстраду вот так, разом поразила поистине аристократическая брезгливость?! Мы ведь знаем – предвыборные концерты называются “бесплатными” вовсе не потому, что это артисты выступают в них бесплатно, просто из большой и светлой любви к политическому деятелю, их организующему; нет – это ВХОД на них бесплатный для зрителей! А для артистов все наоборот – часто именно на “предвыборниках” они получают больше, чем получили за любой свой обычный коммерческий концерт, порой – больше в разы. Это ведь предвыборная пора, то, что называется на жаргоне артистов “косьба”! Вспомним хотя бы о предвыборных “чёсах” (второе словечко) за полгода кампании в поддержку Ельцина в 1996 – о тогдашнем “золотом дожде” в среде российских эстрадников и рокеров до сих пор ходят легенды.

И тут вдруг – презрительное “нет!” Мол, простите, Александр Рыгорьевич – нам с вами не по пути-с! Вы этот, того-с… диктатор! Грязная, извините, свинья-с!

Тут ведь надо еще отчетливо представлять себе контекст. Время-то нынче особое, непростое – причем ОСОБЕННО для артистов. Ковид, будь он неладен! Все еще помнят отчаянные выступления Валерии и Тарзана, что, мол, артисты пропадают – выступлений нет, все запрещено, онлайн хрен что заработаешь, караул, когда же будут хоть какие-то концерты…

И – что? Они ВСЕ тем не менее отказались?!

Впору восхититься, снять шляпу, всплакнуть, сказать “гвозди бы делать из этих людей”. Но я, как Старый Пиарщик, настолько восхищен, что уже не верю ни единому слову. Что-то тут не то. Ну один, ну два бы самых идейных – отказались бы. Но все сразу? Из-за политики?!

Поэтому вопрос у меня один: а кто им компенсировал недополученные доходы – бюджет Российской Федерации? Или просто Газпром?” (конец цитаты).

Словом, если понимать контекст, то все очевидно: в канун выборов обиженный Лукой Кремль приезжать артистам ЗАПРЕТИЛ; а после недавней встречи в Сочи – наоборот, ПРЕДПИСАЛ. То есть Путин заслал возвращенному из опалы Бульбаши не только полтора миллиарда баксов, но, в придачу к баксам – еще и Баскова. И Киркорова.

Просто российская эстрада – это инструмент, а не люди. Сказали – едут, не сказали – не едут. Претензии – к Путину, а не к Баскову. “Как говорится – Родина велела”.