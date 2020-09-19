 

Живое выступление B-Tuning зрители могут увидеть в Нижнем Новгороде

19.09.2020, 5:43, Разное

Появление болельщиков на трибуне положительно влияет на гоночные коллективы. Они гораздо усерднее готовятся к соревнованиям: пилоты настраиваются на честную борьбу, а механики делают все, чтобы у гонщиков были самые быстрые автомобили.

Во время предыдущих этапов отличился Андрей Севастьянов. Гонщик
поднялся на несколько позиций в зачете “Туринг-Лайт”. Если мастер спорта повторит свой успех, то место в тройке лидеров ему обеспечено. Стоит отметить, что Севастьянов в разные годы поднимался на пьедестал “Нижегородского кольца”, а однажды – на верхнюю ступень.

В юниорском классе также будет наблюдаться напряженная борьба. За первое место поборется Егор Ганин. Несмотря на то, что молодой человек в настоящий момент довольно далеко находится от первой строчки, он сможет удивить, ведь автомобильный спорт непредсказуем. Конкуренцию Егору составит Кирилл Захаров, который начал сезон только две недели назад.

Место в первой десятке класса S1600 пророчат 17-летнему Александру Буйлову. Сейчас юноша находится на 11 месте. Чтобы подняться в турнирной таблице, гонщику необходимо отыграть всего девять очков.

Попасть на автодром можно по билетам как в первый, так и во второй гоночные дни. Трансляция соревнования будет организована на ютуб-канале СМП РСКГ.



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