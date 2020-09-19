Задержали подозреваемого в нападении на Балуха, хасиды ушли с украинской границы. Главное за день

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19.09.2020, 5:34, Новости дня

Подозрение в избиении

Жителя Киева 1988 года рождения задержали по подозрению в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха. Подозреваемый ударил активиста ногой. Балух с прошлой недели находится в медикаментозной коме.

Новое карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила распределение карантинных зон в Украине. В “красную” зону не вошел ни один областной центр.

Зеленский прокомментировал угрозу безвизу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров относительно состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Хасиды остались в Беларуси

Паломники-хасиды полностью освободили территорию пункта пропуска “Новые Яриловичи” на границе с Беларусью, оставив за собой горы мусора. Об этом сообщили в МВД Украины.

Оппозиционер голодает

Арестованный в Беларуси член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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