 

Фокин: Некоторые смеются надо мной и Кравчуком: “Два старых маразматика пришли делать какую-то революцию”

19.09.2020, 5:34, Новости дня

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в интервью “Українському радіо”, обнародованном 18 сентября, заявил, что не реагирует на комментарии по поводу его возраста. 

“Мне было смешно, когда некоторые молодые люди – журналисты, блогеры, которых много развелось (я не смеюсь над ними, это их заработок), когда смеются надо мной и над [главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины Леонидом] Кравчуком: “Два старых маразматика пришли делать какую-то революцию, ничего у них не получится”, – сказал Фокин. 

Он считает, что авторам таких высказываний должно быть стыдно. 

“Хотелось, чтобы они меня услышали. Я бы сказал: “Господа, маразм может прийти к человеку и в 40 лет, в зависимости от того, каким умом его наградила мама”. Напротив, тем, кто так писал, должно быть стыдно. Молодые люди заварили такую кашу, которую теперь расхлебывать приходится мне с Кравчуком”, – добавил Фокин. 

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации второго президента Украины Леонида Кучму, возглавлявшего ее до 28 июля, и назначил на должность главы делегации президента Украины Леонида Кравчука. В августе Фокин стал его первым заместителем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя уход Кучмы из состава делегации, обращал внимание на то, что ему 81 год. 

Кравчуку 86 лет, Фокину – 87.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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