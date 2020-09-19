Мнение: Американская АУГ вошла в Персидский залив

19.09.2020, 5:30, Разное

Американская АУГ во главе с атомным авианосцем "Нимиц" прошла через Ормузский пролив в Персидский залив. "Для обеспечения безопасности и стабильности".

Помимо авианосца, в состав входят два ракетных крейсера типа "Тикондерога" и 1 эсминец УРО. Также его предположительно может сопровождать 1 АПЛ типа "Лос-Анджелес".

Выглядит как демонстративная попытка показать, что несмотря на ослабление позиций США и в регионе, в том числе и военного присутствия в Ираке, США полностью уходить пока что не собираются. Это сигнал как местным сателлитам, так и Ирану.

Впрочем, вряд ли Иран будет слишком впечатлен, в Персидском заливе АУГ сильно уязвима для атак иранских ракет и дронов, поэтому иранская пропаганда, как обычно в таких случаях сосредоточится на тезисе, что при необходимости, такую АУГ Иран может уничтожить.

Наверняка где-то рядом шныряли иранские катеры и дроны, так что возможно какое-то видео с их стороны появится.