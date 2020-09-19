 

Мнение: Американская АУГ вошла в Персидский залив

19.09.2020, 5:30, Разное

Американская АУГ во главе с атомным авианосцем "Нимиц" прошла через Ормузский пролив в Персидский залив. "Для обеспечения безопасности и стабильности".
Помимо авианосца, в состав входят два ракетных крейсера типа "Тикондерога" и 1 эсминец УРО. Также его предположительно может сопровождать 1 АПЛ типа "Лос-Анджелес".
Выглядит как демонстративная попытка показать, что несмотря на ослабление позиций США и в регионе, в том числе и военного присутствия в Ираке, США полностью уходить пока что не собираются. Это сигнал как местным сателлитам, так и Ирану.
Впрочем, вряд ли Иран будет слишком впечатлен, в Персидском заливе АУГ сильно уязвима для атак иранских ракет и дронов, поэтому иранская пропаганда, как обычно в таких случаях сосредоточится на тезисе, что при необходимости, такую АУГ Иран может уничтожить.

Наверняка где-то рядом шныряли иранские катеры и дроны, так что возможно какое-то видео с их стороны появится.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

18.07 / Мнение: Хабаровск, 18 июля. 85 тысяч!! И политтехнологии от ФСБ

16.09 / Мнение: «Зона трезвости», двойные ценники и китайский сигаретный патриотизм

15.07 / Скандалы: Шпионский мост Пола Уилана

07.09 / Мнение: Как избивают в Белоруссии

06.08 / Почему дергается глаз?

14.07 / Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

07.07 / Скандалы: Следователи под маской правозащитников

31.07 / Учёные: Растительная диета способствует восстановлению клеток поджелудочной железы у людей с диабетом

10.07 / Шура рассказал о борьбе с раком четвертой стадии и наркозависимостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска