Мнение: О триумфальной многоходовочке Путина за 1,5 млрд долларов

19.09.2020, 5:00, Разное

И снова поговорим об искусстве превращать дружески настроенных соседей во враждебных – своими руками и за свои же #деньги. «Рука помощи» ценой в 1,5 млрд долл., которую российский президент Владимир #Путин протянул своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, возымела свои последствия. И явно не те, на которые рассчитывал гений многоходовочек.

Пока сделан только первый шаг. Разочарованный городской средний класс, в основном представленный работниками привилегированной в Беларуси IT-отрасли, потянулся на выход с вещами.

Многие белорусы сразу говорили, что если #Россия в той или иной форме «аннексирует» Беларусь (или, говоря политкорректно, «углубит интеграцию»), из страны уедет IT-отрасль и многие предприниматели. И вот СМИ сообщают что многие специалисты IT уезжают из Беларуси в Польшу, Литву и Украину, где их встречают с распростёртыми объятьями. Польша ввела гранты для организаций, переезжающих целыми офисами. Видимо, 1.5 млрд долл. [Путина] сделали своё дело… ©

А люди сделали правильные выводы. Конечно, исход белорусских айтишников начался не после встречи в Сочи. Такова была реакция на жёсткое подавление августовских протестов, от которого пострадали IT-компании. Кто-то из сотрудников сам попал под замес, у кого-то пострадали друзья и близкие. По результатам опроса, который проводили журналисты отраслевого портала dev.by, минимум 167 программистов и работников IT-отрасли были задержаны на улицах Минска лишь за три дня – с 9 по 12 августа. И это, конечно, произвело гнетущее впечатление на многих. Пусть даже труд программиста, тестировщика, бизнес-аналитика нельзя в полном смысле назвать творческим, но всё же это люди, в большей степени привыкшие к свободе, чем, например, охранники или госслужащие. Для них превращение родной страны из безопасной в агрессивную стало шоком.

На этом фоне безусловная поддержка «таракана» Москвой произвела гнетущее впечатление. И только стимулировала чемоданные настроения. Меж тем IT-бизнес в Беларуси даёт 6,2% ВВП и более чем 13% производства во всей сфере услуг страны. Причём огромная доля IT-продукции идёт на экспорт, 90% услуг. Соответственно, это ещё и налоги, и приход экспортной валютной выручки. Потери здесь больно ударят по белорусскому бюджету и по белорусскому рублю тоже, при этом российские 1,5 млрд долл. проблем здесь не решат и неизбежного не отсрочат.

Следующий шаг, вполне очевидный в силу сочинских договорённостей, – приход в #Беларусь российского капитала. Возможно, это неплохой способ спасти крупные белорусские государственные предприятия, так как иначе они просто загнутся. Оборотная сторона медали заключается в том, кто будет нести социальные издержки такой братской приватизации. Очевидно, что Александр Лукашенко с этой темы соскочит и быстро переведёт стрелки на российских олигархов. В итоге вся ненависть белорусов будет направлена против России. Которая и так подставилась, спасая утратившего легитимность президента.

Ну и третий шаг, весьма вероятный после предыдущего – интенсификация протестов, когда источником недовольства станут уже социальные последствия прихода россиян. Тут у России почти не будет выбора: придётся вмешаться, чтобы спасать уже не столько родственного Лукашенко, сколько российский #капитал. В какой бы форме это ни произошло, последствия вполне предсказуемы.

При этом «кредит Лукашенко» скорее всего ждёт примерно та же судьба, что и «долг Януковича». Тем более, что белорусская сделка, судя по всему, структурирована сильно хуже, чем украинская. Последняя прошла хотя бы в формате выкупа за счёт ФНБ России специально выпущенных Украиной валютных облигаций, обращение которых регулируется английским правом. Если уж тот долг до сих пор не взыскан, и судебные тяжбы по нему идут уже пятый год, то нынешний «кредит» и вовсе априори безвозвратный.

Такая вот прекрасная геополитическая многоходовочка. Только зачем она России? Или без неё жизнь в кольце врагов будет неполной?