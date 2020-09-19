Евротройка не поддержала США в вопросе санкций против Ирана

19.09.2020, 4:48, Новости дня

Постпреды Франции, Великобритании и Германии направили председателю СБ ООН письмо, в котором подтвердили несогласие с позицией США по санкциям против Ирана.

В письме говорится, что действия США не могут привести к восстановлению снятых ранее с Ирана санкций ООН, так как не имеют юридической силы, передает РИА «Новости».

Париж, Лондон и Берлин заявили, что положения санкционных резолюций «будут по-прежнему оставаться недействительными», как это предусмотрено условиями ядерной сделки.

Европейские страны подчеркнули, что «неустанно работали над сохранением ядерного соглашения и по-прежнему привержены этому».

Напомним, после того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Члены Совбеза заявили, что США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана.