Трамп удивился критике «хороших отношений» с Путиным
19.09.2020, 4:48, Новости дня
Глава американского государства Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что его критикуют за «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным». На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» – приводит слова Трампа ТАСС.
Трамп заявил, что при этом никто из американских лидеров до него «не был жестче по отношению РФ в плане санкций».
Президент США считает, что у Вашингтона «больше проблем из-за Китая, чем из-за России».
По этому вопросу он не согласился с директором ФБР Кристофером Реем. Трамп заявил, что «на самом верху списка находится Китай». Хотя «говорить можно и о России, Северной Корее и многих других странах», но «крупная проблема – это Китай».
Напомним, Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии РФ на президентские выборы в США без предоставления доказательств.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что мнение, согласно которому Пекин и Москва являются врагами США, разделяется львиной долей вашингтонского истеблишмента и журналистского сообщества.
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