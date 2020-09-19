 

Трамп удивился критике «хороших отношений» с Путиным

19.09.2020, 4:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что его критикуют за «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным». На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» – приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп заявил, что при этом никто из американских лидеров до него «не был жестче по отношению РФ в плане санкций».

Президент США считает, что у Вашингтона «больше проблем из-за Китая, чем из-за России».

По этому вопросу он не согласился с директором ФБР Кристофером Реем. Трамп заявил, что «на самом верху списка находится Китай». Хотя «говорить можно и о России, Северной Корее и многих других странах», но «крупная проблема – это Китай».

Напомним, Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии РФ на президентские выборы в США без предоставления доказательств.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что мнение, согласно которому Пекин и Москва являются врагами США, разделяется львиной долей вашингтонского истеблишмента и журналистского сообщества.



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