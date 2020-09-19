 

Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии

19.09.2020, 4:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп утверждает, что РФ разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США.

«У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил Трамп, хотя эта ракета «в пять раз быстрее обычной ракеты», у США есть «ракета, которая развивает намного большую скорость».

По его версии, «Россия получила эту информацию от администрации Обамы», Москва «похитила эту информацию». Трамп сказал, что «Россия получила эту информацию и потом создала» ракету.

Напомним, РФ превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.

Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.



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