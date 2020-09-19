Скончалась Рут Гинсбург, судья Верховного суда США

19.09.2020, 4:30, Новости дня

Рут Бадер Гинсбург, судья Верховного суда США, скончалась от рака. Об этом сообщается в заявлении Верховного суда.

87-летняя Гинсбург скончалась от осложнений рака поджелудочной железы в своем доме в Вашингтоне, в окружении семьи.

Гинсбург родилась в Нью-Йорке в 1933 году. Она получила образование в Корнеллском, Гарвардском и Колумбийском университетах. Став адвокатом, она долгое время специализировалась на защите прав женщин в судах разных уровней и добилась принятия ряда законов, гарантирующих защиту от дискриминации на сексуальной почве.

В 1980 году она начала карьеру в качестве судьи Окружного суда Федерального округа Колумбия. Гинсбург была назначена судьей Верховного суда США в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. Она стала второй женщиной – верховным судьей в истории США. На протяжении десятилетия она была лидером либеральной фракции Верховного суда. В последние годы Гинсбург превратилась в культовую фигуру в США.

В заявлении председателя Верховного суда Джона Робертса говорится: «Мы в Верховном суде потеряли любимую коллегу. Ныне мы скорбим, однако мы уверены, что будущие поколения будут помнить Рут Бадер Гинсбург такой, какой мы знали ее – неутомимой и решительной защитницей справедливости».

Кончина Гинсбург позволит президенту Дональду Трампу заменить ее консервативным судьей, что может обеспечить долговременное доминирование консерваторов в высшем судебном органе США: в этом случае у консерваторов будет шесть голосов, у либералов – три.

Судьи Верховного суда выполняют свои обязанности пожизненно и играют колоссальную роль в формировании американских законов. В частности, в 1973 году Верховный суд легализовал право женщин на аборт, а в 2015 легализовал однополые браки.

Президент США Дональд Трамп заявил репортерам, что Гинсбург была «потрясающая женщина, прожившая потрясающую жизнь».

В заявлении экс-президента США Джорджа Буша-мл, в частности, сказано: «Она посвятила многие годы борьбе за справедливость и равенство. И она вдохновила поколения женщин и девушек. Судья Гинсбург любила нашу страну и закон».

В заявлении эк-президента США Джимми Картера, в частности, говорится: «Могучий юридический ум и стойкий адвокат гендерных прав, она была маяком справедливости во время ее долгой и яркой карьеры».

Лидер Юридического комитета Сената США, республиканец Линдси Грэм написал в «Твиттере»: «С огромной горечью я узнал об уходе судьи Гинсбург. (…) Она достойно и честно служила в Верховном суде».

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер написал в «Твиттере», что место в Верховном суде, освободившееся после кончины Гинсбург, не может быть занято «до тех пор, пока у нас не будет нового президента».

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл распространил заявление в котором указал, что Сенат поставит на голосование кандидатуру судьи Верховного суда, предложенную президентом Трампом.

В Вашингтоне у здания Верховного суда начали собираться люди, которые зажигают свечи в память судьи Рут Гинсбург.