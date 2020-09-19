Мнение: Сказка про белого бычка

19.09.2020, 4:15, Разное

Нынешние бодания Москвы с Западом по поводу отравления Навального напоминают – причем, что называется, “до степени смешения” – точно такие же 2015-2016 гг. по поводу допинга в росспорте. В обоих случаях – речь о запрещенных химических веществах, подозрение на участие спецслужб, почти демонстративное нежелание Кремля не то что что-нибудь расследовать, но даже вообще признавать наличие проблемы. В итоге – вечный “разговор слепого с глухим” и нарастающее взаимное раздражение.

Самый яркий пример из прошлого скандала по поводу Олимпиады в Сочи – конечно, пресловутая “дыра в стене”, через которую, по словам Родченкова, “сантехник-майор ФСБ Блохин” передавал из лаборатории пробирки с “грязной” мочой, подменяя их на “чистые”. Уж, казалось бы, все мировые соцсети и СМИ эту сочную деталь обсосали со всех сторон – почему бы России не пригласить международных экспертов, не провести их на экскурсию в Сочи в то самое здание, сказать – “ну, где тут дырка? Нету! И не было! Смотрите, исследуйте!” Но нет, этот самый напрашивающийся шаг так и не был сделан – более того, проскользнуло сообщение, что “то самое” здание в Сочи уже снесли и построили на том месте что-то другое. Как это называется? Правильно – “концы в воду”.

Вот и сейчас – теперь Москва скандалит по поводу бутылок с водой, на которых был обнаружен “новичок”. Их вроде как тайно вывезли на Запад сотрудники ФБК Навального, Песков который день голосит “как посмели” и “по какому праву”. Более того, теперь Москва на лету переобулась – и Песков на голубом глазу уже обвиняет ребят из ФБК в том, что они… воспрепятствовали расследованию! Типа “увезли важные улики”, которые не достались ФСБ. Он, правда, не говорит, о каком-таком расследовании речь – ведь уголовное дело так и не возбуждено, официально никто не считает в РФ “болезнь” Навального отравлением.

Точно так, помню, и Родченкова обвиняли в том, что он “увез важные улики”. Хотя, с другой стороны – если считать, что само государство в РФ причастно к организации отравления, то как ему можно было бы оставлять улики? Ведь понятно, что оно (государство, в данном случае – ФСБ) эти улики бы и уничтожило!

С другой стороны, и у Пескова железобетонная позиция: улики увезли с места преступления, процедура не соблюдена, что это за бутылки – знать не знаем, ведать не ведаем. Ситуация получается классически безвыигрышная при любом исходе: оставить бутылки в номере – ФСБ их уничтожит, как и все прочие улики, указывающие на отравление; увезти бутылки для анализа на Запад (а куда еще?) – ФСБ устами Пескова скажет, что улики “ненадлежащие” и их “нельзя принимать к рассмотрению”. Куда ни кинь – всюду клин.

Все потому, что нет пресловутого “раскола элит”. Перед нами – сплоченная банда, в которой царствует закон омерты. Независимого суда нет, следствия – нет. Что главврач, что прокурор, что феэсбешник в Омске (! – хрен знает где) – все подчиняются омерте. “Обет молчания”. Это реальный заколдованный круг. И извне – через Запад – его не прорвать.