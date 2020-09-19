Мнение: Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть

19.09.2020, 4:05, Разное

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

Если учесть, что примерно 40% населения России имеет доход, меньший, чем пачка антиковидных пилюль, то это лекарство не для них. Впрочем, еще 20-30 процентов населения живет на доход, не более чем в 2 раза больший указанной цены. То есть, выбор будет простой – либо лекарство, либо хлеб.

С другой стороны, вся эта психическая атака с нагнетанием истерики вокруг банального в общем-то ОРВИ (уже заявлено, что КОВИД-19 превращается в сезонное заболевание) – она исключительно про продажу лекарства от него. Нормальная террористическая тактика – создаем проблему, затем предлагаем ее решение. Задорого.