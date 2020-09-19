 

Мнение: Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть

19.09.2020, 4:05, Разное

Пачку российского лекарства от COVID-19 «Арепливир» можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

Если учесть, что примерно 40% населения России имеет доход, меньший, чем пачка антиковидных пилюль, то это лекарство не для них. Впрочем, еще 20-30 процентов населения живет на доход, не более чем в 2 раза больший указанной цены. То есть, выбор будет простой – либо лекарство, либо хлеб.

С другой стороны, вся эта психическая атака с нагнетанием истерики вокруг банального в общем-то ОРВИ (уже заявлено, что КОВИД-19 превращается в сезонное заболевание) – она исключительно про продажу лекарства от него. Нормальная террористическая тактика – создаем проблему, затем предлагаем ее решение. Задорого.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

10.09 / Мнение: В дверь к Алексиевич постучали…

04.08 / Мнение: Террорист Сухроб Каримов решил начать не с Кадырова и Путина, а с банка в Киеве

11.07 / Мнение: Хабаровск вздумал бунтовать

26.07 / Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника

08.07 / Мнение: Разрушение миропорядка

03.08 / Мнение: На карандаш

07.08 / Коренные народы российского Севера попросили Илона Маска отказаться от продукции «Норникеля»

27.07 / Биография Меган Маркл и принца Гарри: как прошло их первое свидание и почему принц Чарльз был расстроен новостью об их романе

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска