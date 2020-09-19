Старейший член Верховного суда США умерла от рака

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19.09.2020, 3:45, Новости дня

В США умерла судья Верховного суда страны Рут Бейдер Гинзбург, сообщил американский Верховный суд.

Гинзбург умерла в возрасте 87 лет от рака печени, передает РИА «Новости».

Она скончалась в своем доме в Вашингтоне, передает ТАСС.

Гинзбург, старейший член Верховного суда, занимала пост верховного судьи 27 лет. Она была второй по счету женщиной в истории США, которая занимала эту должность.

Сейчас назначенцев республиканских президентов в Верховном суде больше, чем назначенцев демократов. Гинзбург назначил президент-демократ Билл Клинтон, она приняла присягу в 1993 году.

После смерти судьи Верховного суда США этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен. Это открывает возможность президенту республиканцу Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом США, контролируемого республиканцами.

Гинзбург провела значительную часть своей юридической карьеры в качестве правозащитницы, занималась защитой гендерного равенства и прав женщин.

Летом 2016 года Гинзбург посулила США напасти в случае избрания Дональда Трампа главой государства. Трамп в ответ призвал ее уйти в отставку ввиду неприемлемого вмешательства в предвыборную кампанию. Гинзбург в публичном сообщении извинилась перед миллиардером.



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