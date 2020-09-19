В ООН заявили об улучшении ситуации в Донбассе

19.09.2020, 3:45, Новости дня

Ситуация в Донбассе улучшилась, сообщил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

По его словам, «вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году».

Ларке сообщил, что число инцидентов в сфере безопасности снизилось в августе более чем вдвое, если сравнивать с июлем – с 533 до 251, передает ТАСС.

В августе, по информации мониторинговой миссии ООН, в результате вооруженного конфликта не было повреждено ни одного жилого дома (в июле – 50), погибли пять мирных жителей (в июле – 13).

По словам Ларке, «коллеги на Украине» сообщают, что новое перемирие дало местным жителям «по обе стороны линии соприкосновения ощущение нормальности».

«Люди надеются, что эта ситуация станет устойчивой», – сказал он.

Однако «нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы». В значительной мере это связано с ограничениями из-за распространения коронавируса.

Местные жители могут воспользоваться только двумя официальными переходами через линию соприкосновения из пяти. Поскольку перейти через нее необходимо, чтобы получить пенсии и социальные выплаты, жители Донецка и Луганска продолжают испытывать «гуманитарные нужды».

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.