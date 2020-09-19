Мнение: Нас ждет фальсификация выборов

19.09.2020, 3:35, Разное

Агент Дональд по мере приближения к выборам, продолжает лютовать в своем Твиттере.

Анонсировала фальсификация выборов в США. Капсом.

Демократы "бессердечны". Они не хотят предоставлять СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ людям, которые отчаянно нуждаются в деньгах и которые НЕ виноваты в том, что из Китая пришла чума. Республиканцы, требуйте ещё большую сумму, все эти деньги вернутся обратно в бюджет США (так или иначе!).

Не волнуйся, чудесная и прекрасная Аляска, в ходе проверки месторождения Пеббл Майн ПОЛИТИКИ НЕ БУДЕТ. Я сделаю то, что правильно для Аляски и нашей великой cтраны!!!

Штаты с большим количеством не запрошенных бюллетеней должны отказаться от них СЕЙЧАС, пока не стало слишком поздно, и просить людей прийти на участки, как это было всегда, и ПРОГОЛОСОВАТЬ. Иначе будет БАРДАК!!! C запрошенными бюллетенями (для заочного голосования) все ОК.

Я СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЮ ВЗНОСЫ НА ПРОГРАММУ "МЕДИКЭР". Обеспечил режим наибольшего благоприятствования и скидки фармкомпаний. Никто такого раньше не делал. Фармкомпании атакуют меня фейковыми роликами, как и сонный Джо. Будьте начеку! Цены на лекарства сильно упадут, и скоро.

В трендах твиттера всегда что-то негативное о президенте Дональде Трампе, неважно, правда это или ложь. Понятно, чего они добиваются. Теперь-то мы знаем!

Демократы хотят предоставления ДОТАЦИЙ только штатам, в которых голосуют преимущественно за них и дела в которых идут неважно. Им нет дела до людей, и никогда не было!

Глава канцелярии штата Мичиган, демократ и ненавистница Трампа, намеренно сделала опечатки в бюллетенях для военных, вписав неправильное имя и указав члена другой партии на место вице-президента вместо Майка Пенса. Все находятся в абсолютном замешательстве от такого вопиющего поведения, которое им [демократам] и нужно. Это не было ошибкой, это было сделано специально и незаконно. Нам нужен Майк!

Верховный суд Пенсильвании только что постановил, что сбор бюллетеней третьими лицами остается незаконным. Мы проследим, чтобы демократы не занимались сбором бюллетеней — это преступление. Иными словами, Республиканская партия победила в этой ужасной афере со сбором бюллетеней. Мы также добились принятия положения о возможности исправления бюллетеней! Ждем ВАЖНЫХ решений федеральных судов в Пенсильвании, Неваде и других штатах!

Не запрошенные избирательные бюллетени невозможно проконтролировать, они делают выборы уязвимыми для ВМЕШАТЕЛЬСТВА других стран и приведут к масштабному хаосу и неразберихе!

Я снижаю, а не повышаю взносы по программе "Медикэр"!

Свежая информация: в великом штате Северная Каролина некоторые отправили БЮЛЛЕТЕНИ ДВАЖДЫ. Нас ждет ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ!

Байден и демократы хотят избавиться от частного здравоохранения, которым пользуются 180 МИЛЛИОНОВ довольных американцев. И перевести их на государственное!

Демократы ВОЗМУЩЕНЫ тем, что разработка и производство вакцины отстают от графика. Они ненавидят все, что происходит. Нужно радоваться спасению жизней, а не ныть!

Плохо написанная книга Боба Вудворда не только скучна, но и совершенно "неактуальна". Даже не упомянул недавнее ближневосточное соглашение. Просто еще один вялый, никому не нужный ненавистник Трампа, которого бесит, что я сделал так много и так быстро!

Направляюсь в Висконсин на президентском самолете. Байден отказался туда поехать и извиниться за то, что не явился на провальный съезд демократов. Так забавно смотреть, как фейк ньюс заискивают перед Сонным Джо. Убого!

Я в восторге от сегодняшней встречи с тысячами преданных и трудолюбивых американских патриотов в ВИСКОНСИНЕ! Через 47 дней мы одержим победу в Висконсине, и у нас будет еще 4 года в Белом доме!

Если победит Байден, победит КИТАЙ. Если победит Байден, ПОБЕДЯТ бандиты. Если победит Байден, победят бунтовщики, анархисты и поджигатели. Я переизбираюсь, чтобы вернуть рабочие места и заводы в Висконсин, посадить преступников за решетку и гарантировать, что будущее принадлежит Америке, а НЕ КИТАЮ. Потому что, если победим мы, ПОБЕДИТ АМЕРИКА. Мы построили величайшую экономику в истории и сделаем это снова!

https://twitter.com/Tramp_Rus – цинк

https://twitter.com/realDonaldTrump – оригинал