Ну и кто тут диктатор и антисемит?!

19.09.2020, 3:05, Разное

Хасиды пошли на прорыв закрытой украинской границы, а Лукашенко этим воспользовался.

В минувший вторник, 15 сентября, на болоте, поросшем кустарником, при попытке обойти закрытый пункт пропуска белорусско-украинской границы «Новые Яриловичи» задержали гражданина Израиля, 1978 года рождения, принудительно вернули на нейтральную полосу и поставили в паспорт штамп о запрете на въезд в Украину сроком на 5 лет. На следующий день, также на линии государственной границы с Беларусью близ «Дольска», с собравшимися там хасидами объяснялся глава украинского погранведомства Сергей Дейнеко: «Вы три недели назад знали о таких решениях! Я понимаю ваши традиции и обычаи, я понимаю, насколько вам важно оказаться в Умани. Однако в нынешнем году это невозможно, я готов, если нужно, повторить это тысячу раз. И не верьте слухам, никакой отмены решения нет!»

Хасиды слушали полковника, притопывали, пели, держа над чемоданами рукописные плакаты, в том числе на русском языке: «Хватит преследований!». Шеренга украинских пограничников в медицинских масках, бронежилетах и со щитами была зафиксирована репортерами с разных ракурсов. Попадали в кадр и овчарки на поводках. Периодически военные вносили на «нейтралку» ящики с минеральной водой, фруктами и еще чем-то съестным.

Напомню важное. Каждый сентябрь хасиды со всего мира приезжают в Украину праздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в культовое для них место, город Умань, на могилу духовного лидера — цадика Нахмана. Паломников обычно собирается от 20 до 40 тысяч.

В этот непростой год

госпогранслужба Украины, конечно, не исключала попытки вторжения со стороны некого северного соседа. Но то что это может быть прорыв хасидов из Беларуси — такое никому бы и в голову не пришло.

«Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы. В частности, усиление охраны данного направления государственного рубежа проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «ДОЗОРа» и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27» — цитирую заявление с официального сайта службы.

Когда стало понятно, что хасиды, по всем правилам ведения партизанских операций, рассредоточиваются на местности, чтобы проникать сквозь кордон малыми партиями (кроме окрестностей КПП в Черниговской области: их заметили на Волыни, возле пропускного пункта «Дольск»), к сотрудничеству привлекли подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Украино-белорусский участок границы, напомню, — более тысячи километров и тянется вдоль пяти областей.

По разным данным, в палаточных поселениях, которые разбиты на нейтральной полосе близ украинской границы, собралось до двух тысяч человек, в том числе подростков и детей. Украинская редакция «Голоса Америки» сказала о большой группе американских ортодоксальных паломников, которые заручились поддержкой конгрессменов-республиканцев в виде письма госсекретарю Майку Помпео, чтобы тот, в свою очередь, воздействовал на президента Зеленского: надо бы сделать «ограниченное религиозное исключение»!

Момент исключительно тонкий. Президент Украины, этнический еврей, откажет стратегическим партнерам в просьбе, касающейся не чего-то третьестепенного, а гражданских прав и свобод?

28 августа Кабмин на внеочередном заседании запретил на месяц, то есть до 28 сентября, въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Причина — вторая волна ковида в Украине. Как и при любом другом запрете, утвердили список тех, кого продолжат впускать. Религиозные паломники в списке не значились. Однако именно в этот период на еврейский Новый год, Рош ха-Шана, в Умани — на месте захоронения цадика Нахмана — собираются со всего мира приверженцы одного из течений иудаизма. Позиция президента Зеленского («Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом — коллапс в других странах») — пока изменений не претерпела.

И разошлась с позицией Лукашенко, который не только велел обеспечить хасидам выход из Беларуси через КПП «Новая Гута», где накануне силой пытались вытолкнуть в Украину оппозиционерку Марию Колесникову, но и пообещал транспорт до святыни и назад, до самого аэропорта в Минске: вот только, мол, пусть украинцы гарантируют верующим безопасный «зеленый коридор».

Ну и кто тут тиран-диктатор, без пяти минут антисемит, а кто гуманист?! Эта «ответка» прилетела Киеву из Минска

в тот же день, когда Рада приняла постановление по ситуации в Беларуси. Депутаты отметили, что выборы у соседей не были «ни честными, ни свободными», осудили насилие против протестующих и поддержали введение санкций со стороны Евросоюза за фальсификацию результатов.

После скандала с «вагнеровцами» и выдачи задержанных боевиков России, а не Украине, Зеленского и Лукашенко нельзя заподозрить в симпатиях друг к другу. Теперь появились новые основания считать тысячу километров межгосударственной границы линией растущего напряжения.

А В ЭТО ВРЕМЯЛукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной

Но сказать, что Рош ха-Шана пал жертвой карантина, язык не повернется, хотя мэр Умани Александр Цебрий и выступал против многолюдия: инфекционное отделение местной больницы не справится. По данным МВД и Миграционной службы, небольшой город еще с «дозапретной» поры успел принять около трех тысяч хасидов — самых прозорливых. По поводу тех, кто остался на границе, высказался посол Израиля в Украине Джоел Лион в интервью изданию «Левый берег — LB.ua»: «…Они должны вернуться в Беларусь, а оттуда — домой, в Израиль. Это должно прозвучать предельно ясно: государство Израиль согласно с решением Украины закрыть границы из-за коронавируса. COVID-19 является причиной того, что въезд для иностранцев закрыт… Украина — суверенное государство, которое принимает решение, и мы, как и наши американские и британские друзья, согласны с этим решением».

Празднования начинаются в нынешнюю пятницу и продлятся до воскресенья.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве