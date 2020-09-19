 

Трамп пообещал «достаточно скоро» открыть границу с Канадой

19.09.2020, 2:26, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что ограничения в пересечении границы США и Канады, вызванные пандемией COVID-19, будут «достаточно скоро» сняты. Ранее США и Канада согласились сохранять из действие, по меньшей мере, до 21 октября.

Трамп сказал: «Мы смотрим на границу с Канадой. Канада готова открыть ее, и мы хотим вернуться к нормальному состоянию дел».

Белый дом не пояснил, о каких сроках сказал президент США.

Билл Блэр, министр общественной безопасности Канады, подтвердил, что ограничения будут продолжать действовать не менее месяца.

США имеют аналогичное соглашение с Мексикой, которое также продолжает действовать до 21 октября.



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