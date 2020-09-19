Президент США: мирные переговоры с Талибаном идут успешно

19.09.2020, 2:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Талибаном проходят успешно. Он отметил: «Они очень жесткие, они очень умные, они очень сообразительные. Но (война продолжается) уже 19 лет и даже они устали воевать».

США и их союзники лишили талибов власти в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. На этой неделе Талибан начал мирные переговоры с правительством Афганистана, в церемонии их открытия принял участие госсекретарь США Майк Помпео.

Трамп неоднократно выражал желание завершить самый долговременный вооруженный конфликт в истории США. Соединенные Штаты намерены завершить вывод всех войск из Афганистана в мае 2021 года при условии, если Талибан предоставит необходимые гарантии соблюдения им принятых обязательств.