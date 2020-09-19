Мнение: Зачем нужна «вторая волна»

19.09.2020, 2:15, Разное

Вопрос надо ставить именно так – не «почему», а «зачем». Чего ради коронавирусную истерию вдруг, как по команде, начали раскручивать на второй виток? Ведь, казалось бы, «хорошего понемножку»: ну, побесились всю первую половину года, обрушили экономики многих стран, осуществили голубую мечту Греты Тунберг – почти обнулили межконтинентальные перелеты с их жутким «углеродным следом», вообще крайне существенно подправили мировую экологию (за счет прекращения международного туризма и остановки большинства производств) – чего еще? Хватит, пора жить дальше!

Нет, нифига. Миру кричат – постой! Вы ж еще не видели самого интересного!

И – всё начинается по новой, причем, что забавно – ровно по тому же сценарию. «Чудовищная эпидемия» как была преимущественно медийным феноменом, так она им и остается. Все цифры как были, так и остаются максимально далеки от показателей настоящей эпидемии, смертность, несмотря на все натяжки и подтасовки, все такая же минимальная, в районе 1% и ниже – но пустяки: в ход пошли опять ровно те же самые ужастики, пресловутая «экспонента» (смысла этого слова не понимает примерно никто, но так только страшнее).

Вопрос – зачем? Ответ более чем очевиден, он даже очевиднее, чем полгода назад, когда безумие только закручивали «на новенького» и еще могли быть иллюзии, что кто-то в самом деле боится и собирается спасать человечество. Сегодня все намного проще понять: дело в вакцинах. Перед «вакцинаторами» открылся поистине необъятный рынок объёмом в 7 млрд. потребителей, и цифры там мстятся, понятно, поистине фантастические. Всякие безосы и гейтсы покажутся босяками тем, кто его по-настоящему займет!

Простая цитата, газета «Ведомости»: «американская биотехнологическая компания Moderna объявила стоимость вакцины от COVID-19 для небольших сделок: цена составит $32‒37 за дозу, сообщает агентство Reuters. Курc из двух доз будет стоить $64‒74. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель определяет небольшой заказ как «миллионы доз». Ранее компания объявила, что стоимость вакцины для рынков США и других стран с высоким уровнем жизни будет составлять $25‒30 за одну дозу и $50‒60 за курс». https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/08/06/836098-moderna-nazvala-stoimost-vaktsini

Возьмем даже по минимуму – 50 долларов «за курс». И представим, что надо вакцинировать, к примеру, население России. Какое потребуется количество «курсов» при населении в 145 млн. человек? Очевидно, что 100 млн. – самый минимум. Вот и 5 млрд. долларов – как с куста. И это только с одной страны!

Причем ведь у продавцов вакцин есть огромное преимущество даже перед продавцами лекарств: лекарства надо как-то продвигать, промоутировать, искать покупателей, вести переговоры… Вакцинация же, как известно, «бесплатна». Почему? Да потому что за нее платит государство. То есть ситуация для той же «Модерны» будет просто идеальна в коммерческом смысле: она продает оптом всю партию, все 200 млн. доз, одному покупателю – бюджету РФ. И всё, остается только сидеть, подсчитывать барыши.

И это еще сравнительно небольшое государство – Россия. А если взять ЕС? Там больше 500 млн. населения. 25 млрд. долл! А Индия?! 1,5 млрд. несчастных, которым угрожает «страшный ковид»!

То есть тут доходы феноменальные. При этом – невероятного масштаба оптовые партии. То есть, каким бы сложным ни получился технологический процесс при производстве таких вакцин – его надо отработать только один раз, и дальше уже пойдет однотипный товар, «чем больше, тем дешевле за единицу». Как там говорил старина Маркс: «При норме прибыли более 1000% – нет такого преступления…»? Вакцины обещают более 1000%, это несомненно.

И тут вдруг – угроза! Мир к концу лета подуспокоился, «угроза ковида» поднадоела и стала отступать на второй план, плюс финансисты и экономисты наконец стали массово подсчитывать убытки от карантинов… и, естественно, прослезились. На этом фоне стали поднимать головы ковидо-скептики и даже многие ученые, которые стали говорить совершенно ужасную, невозможную ересь: что к ковиду уже в целом выработался коллективный иммунитет (после почти полугода бултыхания вируса в человеческом бульоне Земли), и что никакие вакцины от него, скорее всего, не понадобятся.

КАК НЕ ПОНАДОБЯТСЯ?? Да что они такое несут? Люди (с большой буквы) уже приготовились окучивать рынок «вакцин от ковида» объемом более 100 млрд. долларов – и тут им говорят, что «спасибо, не надо, мы уж как-нибудь так»? Как ТАК?! Не хотите – так мы вас заставим!

И вот – заставляют, тем более что инструмент – мировые СМИ – по-прежнему под рукой. План простой: нагнать побольше жути, снова загнать всех в маски и в карантины, затерроризировать, запретить всё – работать, гулять, дышать воздухом, общаться, заниматься сексом, спортом, ходить в кино, в театры и на футбол, лишить доходов – словом, сделать жизнь запуганных и полностью дезориентированных землян совершенно невозможной. Зачем? До чтобы они ВЗВЫЛИ: боже (аллах, акбар, святые небеса и т.д) – когда же это все кончится?? Сделайте с нами что угодно, мы уже на все согласны – пусть только закончится ЭТОТ КОШМАР!!

И вот, когда пациент будет доведен снова до нужной кондиции – ему и предложат сказочное решение всех проблем: всего-навсего небольшая вакцинка! Ну подумаешь – укол, укололся – и пошел! Как вы говорите – два укола? Да хоть десять – только прекратите, выпустите нас!!

Россия давно выступает штрейкбрехером у ковидной мафии. У нас и смертность нагло считают по самому минимуму (только чтоб отвязались), и пошли на неслыханную наглость – взяли да зарегистрировали СВОЮ вакцину! Понятно, что с нарушением всех и всяческих процедур – но в этом в РФ, понятно, недалеко ушли от всех прочих вакциноделов (все страны-производители дружно сократили свои сроки апробации вакцин примерно в 10 раз). Зато рачительная РФ теперь сможет отбрехиваться от той же Модерны или Астра Зенеки (которые, понятно, спят и видят, как впарить и России свои чудо-вакцины по 50 баксов), тем, что «а у нас уже есть, спасибо» (С вакциной от Института Гамалеи был, безусловно, очень грамотный ход, хвалю без всякого сарказма. Теперь еще бы обеспечить, чтобы ее никому не кололи – будет тогда полный успех).

Но по России еще и успели проговориться, что «страшный рост» так называемой «заболеваемости ковидом» у нас в стране (с 4 с чем-то тысяч в сутки до 5 с чем-то тысяч) обусловлен прежде всего резким – в полтора раза – увеличением количества тестирований! Для любого, хоть что-то понимающего в статистике, очевидно: больше тестов – больше цифра, меньше тестов – меньше цифра. При этом в прессе дают только цифру «зараженных», НИКОГДА не оговаривая количества тестов – что лучше любых слов говорит о полностью манипулятивном характере всех приводимых «для жути» «измерений».

Вопрос только один – кто кого? Ковидная мафия или ответственные чиновники, не желающие ради прибылей фармстартапов обрушивать свои страны в разруху? Думается, шансы чиновников по всему миру минимальны. Ковидной мафии ведь даже не нужно много тратиться, подкупать всех: надо лишь грамотно поднажать на болевые точки, «раскачать» и без того не очень стабильных невротиков – и дальше паника будет нарастать сама, БЕСПЛАТНО. «Идеальный» для нее вариант – когда перепуганные граждане станут прямо с балконов орать проклятия в адрес своих правительств, требуя вакцин.

Тогда дело будет сделано.