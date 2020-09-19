 

Эксперт разъяснила принцип работы «Народного каршеринга»

19.09.2020, 1:48, Новости дня

Инициатива «Народного каршеринга» прекрасная, но общество пока не готово к таким нововведениям, рассказала газете ВЗГЛЯД главный редактор портала о каршеринге «Трушеринг» Полина Волкова. Так она прокомментировала инициативу московских властей разрешить гражданам сдавать свои простаивающие автомобили в аренду другим людям.

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице планируется запустить «Народный каршеринг», чтобы горожане имели возможность сдавать автомобиль в краткосрочную аренду.

«Инициатива была высказана, но никакой базы пока под нее нет. Идея с точки зрения города прекрасная. Это мечта для мегаполиса – заставить стоящие на месте без дела автомобили ездить», – говорит Волкова.

При этом эксперт считает, что общество пока все еще не готово к таким нововведениям. Она объясняет, что москвичи очень любят свои автомобили и пока не настроены на то, чтобы отдавать их чужим людям: есть риск того, что сама инициатива будет реализована, но граждане не станут принимать в ней участие.

«Но, думаю, это можно было бы реализовать по аналогии с p2p-каршерингом (peer-to-peer), где проговариваются все условия, в том числе и касательно оплаты штрафов и организации страхового полиса. То есть в компании подписывается договор, по которому любое физическое лицо может взять в аренду или сдать собственный автомобиль во временное пользование, как на краткосрочное время, так и на более долгий срок», – рассказывает Волкова.

Она объясняет, что компания в этом случае выступает как связующее звено между разными типами клиентов, как платформа для агрегирования предложений и как гарантия того, что аренда будет безопасной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

03.07 / “Залить экономику деньгами, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$”. Смолий рассказал, чего от него требовали представители властей

21.07 / В споре о семилетнем бюджете ЕС победили «бережливые» страны

07.09 / Коррупцию и войну на Донбассе украинцы считают основными проблемами Украины – опрос

24.08 / Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году

28.06 / В России запустили “Фейк-контроль”

26.08 / Кипр выдал РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

30.07 / Наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей

11.08 / Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за воздушных шаров со взрывчаткой

13.08 / Из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска