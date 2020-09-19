Эксперт разъяснила принцип работы «Народного каршеринга»

19.09.2020, 1:48, Новости дня

Инициатива «Народного каршеринга» прекрасная, но общество пока не готово к таким нововведениям, рассказала газете ВЗГЛЯД главный редактор портала о каршеринге «Трушеринг» Полина Волкова. Так она прокомментировала инициативу московских властей разрешить гражданам сдавать свои простаивающие автомобили в аренду другим людям.

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице планируется запустить «Народный каршеринг», чтобы горожане имели возможность сдавать автомобиль в краткосрочную аренду.

«Инициатива была высказана, но никакой базы пока под нее нет. Идея с точки зрения города прекрасная. Это мечта для мегаполиса – заставить стоящие на месте без дела автомобили ездить», – говорит Волкова.

При этом эксперт считает, что общество пока все еще не готово к таким нововведениям. Она объясняет, что москвичи очень любят свои автомобили и пока не настроены на то, чтобы отдавать их чужим людям: есть риск того, что сама инициатива будет реализована, но граждане не станут принимать в ней участие.

«Но, думаю, это можно было бы реализовать по аналогии с p2p-каршерингом (peer-to-peer), где проговариваются все условия, в том числе и касательно оплаты штрафов и организации страхового полиса. То есть в компании подписывается договор, по которому любое физическое лицо может взять в аренду или сдать собственный автомобиль во временное пользование, как на краткосрочное время, так и на более долгий срок», – рассказывает Волкова.

Она объясняет, что компания в этом случае выступает как связующее звено между разными типами клиентов, как платформа для агрегирования предложений и как гарантия того, что аренда будет безопасной.