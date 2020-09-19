 

Синоптики предсказали суровую русскую зиму

19.09.2020, 1:48, Новости дня

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что будущая зима в РФ будет холоднее предыдущей.

«Таких зим и такого бесснежья никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным», – передает РИА «Новости» слова синоптика.

По словам Тишковца, в целом сезон будет мягким и снежным, а морозы – умеренными. Он отметил, что самым теплым месяцем следующего сезона, вероятно, станет февраль.

Специалист напомнил, что прошлая зима была рекордно теплой.

Ранее синоптики центра «Фобос» спрогнозировали скорое наступление «старого бабьего лета» в Москве.



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