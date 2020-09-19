Lego хочет уйти от пластика к 2025 году

19.09.2020, 1:45, Новости дня

Компания Lego планирует к 2025 году перейти на перерабатываемые материалы для деталей конструкторов и упаковки. Об этом говорится на сайте компании.

“Некоторые из наших упаковок содержат одноразовый пластик, который сегодня не является экологически безопасным или в некоторых случаях не подлежит переработке. Вот почему мы принимаем срочные меры, чтобы к 2025 году вся наша упаковка была экологически безопасной”, – сообщили в компании.

С 2021 года Lego будет использовать бумажные пакеты из вторсырья, сертифицированные Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council), в качестве упаковки.

“Мы получили много писем от детей с просьбой убрать одноразовую пластиковую упаковку. Мы сейчас изучаем альтернативы, энтузиазм и идеи детей вдохновили нас на изменения”, – сказал генеральный директор LEGO Group Нильс Кристиансен.

Помимо разработки и внедрения экологических материалов, компания вложит $400 млн в социальные и экологические инициативы. К 2022 году LEGO Group собирается обеспечить программой обучения в игровой форме с помощью различных мероприятий 8 млн детей по всему миру.

По данным агентства Reuters, за последние полгода у знаменитого производителя игрушек датской компании Lego продажи выросли на 14%. В компании объяснили такой рост тем, что во время карантина конструкторы стали собирать и взрослые, и дети.

Lego временно закрыла производство в Мексике и Китае. Это отразилось на выручке, которая выросла на 7%, до $2,5 млрд.