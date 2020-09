Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв россиянку

19.09.2020, 1:45, Новости дня

В 1/8 финала турнира серии Premier 5 в Риме сеяная четвертой Элина Свитолина из Украины выиграла у Светланы Кузнецовой (Россия) – 7:6, 6:4, сообщает сайт WTA.

Матч длился 1 час 54 минуты.

Two-time Rome champ @ElinaSvitolina is through to the QF after a 7-6, 6-4 win over Kuznetsova. #IBI20 pic.twitter.com/Vo7W2mGoGV

— wta (@WTA) September 18, 2020

Комментируя победу, украинская теннисистка отметила (цитата по сайту “Большой теннис Украины”): “Сейчас я отлично двигаюсь, могу хорошо выстраивать розыгрыши и здорово справляться с игрой в ответственные моменты. Сейчас самое главное – быть готовой ко всему. Нельзя быть идеальной. Я бы не сказала, что играла идеально раньше, но нужно осознавать, что после шести месяцев паузы и при пустых трибунах всякое может произойти”.

В предыдущем раунде Свитолина обыграла другую россиянку, Анастасию Павлюченкову. Этот матч стал для шестой ракетки мира первым официальным после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Соперницей украинки в 1/4 финала будет Маркета Вондроушова из Чехии.

Свитолина является двукратной победительницей турнира в Риме.