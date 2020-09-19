 

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине

19.09.2020, 1:45, Новости дня

В Украине ночью 19 сентября прогнозируют ночные заморозки, об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

“Ночью 19 сентября в большинстве западных, северных, центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0…+3 °С”, – говорится в сообщении.

Ночью 20–21 сентября в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0…+3 °С.

В Киеве сегодня ночью ожидается +6…+8 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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