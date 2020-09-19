Мнение: “Международный альянс религиозных свобод”

19.09.2020, 1:40, Разное

О новой американской структуре созданной в этом году, для обоснования вмешательства в дела других стран под предлогом борьбы за религиозные свободы.

"Международный альянс религиозных свобод"

В начале 2020 года госсекретарь США Майк Помпео во время своего очередного выступления в Вашингтоне объявил о создании Международного альянса религиозных свобод (International Religious Freedom Alliance – IRFA). При этом IRFA, как и многие другие институты и фонды, ориентированные на Государственный департамент, Агентство по международному развитию и Комиссию Конгресса по международной религиозной свободе (USCIRF) наряду с правозащитной деятельностью активно занимается социально-политическими вопросами и выступает «структурой двойного назначения».

Главными задачами международного альянса, по замыслу представителей Конгресса и Государственного департамента США, выступают обеспечение любыми инструментами(!) религиозного плюрализма, формирование и поддержка неорелигиозных организаций и общественных объединений в любой точке мира. Кроме того, американская сторона вместе со своими партнёрами ориентирована на установление социальных контрактов, позволяющих обеспечить общественный контроль и развитие социально-политических систем и обществ, основываясь на принципах демократии и международного права.

В частности, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в современном мире многие люди вынуждены скрывать свои духовные и религиозные воззрения как из-за незрелости гражданского общества, так и из-за воли отдельных политических режимов. В связи с этим США предлагают расценивать ограничение религиозных свобод как терроризм, а практикующие подобное государства – террористическим.

В основной состав альянса наряду с США, Великобританией, Австрией, Нидерландами и Израилем вошли такие государства, как Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Республика Чехия, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Эстония. Кроме того, после принятия в феврале 2020 г. Декларации принципов Международного альянса за свободу вероисповедания свыше 6,5 тысяч общественных организаций, объединений и фондов ассоциировали себя с альянсом из более 140 стран.

28 августа в ходе обсуждения мер по обеспечению политической и правовой поддержки в Мэриленде экспертом по стратегическому взаимодействию Челси Лэнгстон-Бомбино даны следующие разъяснения, касающиеся международной деятельности альянса:

«Сегодня США и нашими партнёрами накоплен уникальный опыт продвижения ценностей демократии и плюрализма в абсолютно разных международных условиях, социальных конфликтах и кризисах. Нашей целью является не политика, а свободы. Сегодня мы должны выверить инструментарий поддержки религиозных и общественных объединений, отстаивающих свои права и свободы <…> Мы не влияем на политические режимы, а всеми возможными методами поддерживаем угнетенных и помогаем им».

Возвращаясь к выступлениям госсекретаря США Майка Помпео, следует отметить, что американская сторона рассматривает Международного альянса религиозных свобод в качестве основного инструмента Государственного департамента в функциональных сварах, затрагивающих вопросы культуры и религии. В ходе февральских встреч представители Комиссии Конгресса по международной религиозной свободе «отмечали» (!) ущемление прав верующих всех конфессий в коммунистическом Китае, мусульман в Мьянме, езидов в Ираке, индуистов в Пакистане. Не осталась без внимания и Россия, власти которой препятствуют продвижению «религиозных свобод» Православной Церкви Украины.

Также в рамках достигнутых договоренностей между странами-учредителями альянса, Грузия, Украина, Латвия, Литва и Эстония получат дополнительные ресурсы на развитие религии и культуры. Польша выступит страной-организатором третьей Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания и представит собственную концепцию развития религии и преодоления распрей в Восточной Европе.

В 2020-2021гг. деятельность IRFA оценивается американской стороной в 793 млн. долл.

В ходе консультаций с экспертами в августе 2020 г., включая Моргана Дж. Кея, в качестве позитивной практики поддержки отмечено участие корейских евангелистских объединений в организации радиовещания в приграничных с Северной Кореей районах. Альтернативное вещание позволило обойти ограничения режимы Ким Чен Ына и сформировать необходимые социальные контракты, способствующие продвижению ценностей плюрализма на всем Корейском полуострове.

Справка: Морган Дж. Кей – генеральный директор социального предприятия «Motive International». Целью указанной организации выступает смягчение конфликтности в нестабильном глобальном обществе. Ранее М. Дж. Кей занимала посты: Советника штаб-квартиры AFRICOM, Руководителя оперативной группы по предотвращению социальных конфликтов в Нигерии, Специалиста по работе с обществом Дипломатической службы USAID в Афганистане. Основатель НПО «The Itgel Foundation» (взаимодействие с кочевыми племенами в Монголии).

При этом данные IRFA будут использованы для текущих обзоров социально-политических систем в интересах Государственного департамента США и ООН, поскольку отвечают критериям международных принципов свободы религии или убеждений (FoRB) и международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR), который является составной частью Всеобщей декларации прав человека и Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

Таким образом, Международный альянс религиозных свобод получает условный карт-бланш на осуществление своей деятельности уже в качестве международной структуры, ассоциированной с ООН, при этом обладая всеми возможности влияния и координации общественных объединений и НПО, наряду с USAID, а значит, и косвенно влиять на динамики экстремистских элементов. А участие IRFA в формировании текущих обзоров USCIRF о состоянии прав и свобод религиозных меньшинств позволяет формировать информационные поводы для воздействия на политические системы.

В апреле 2020 года на основании аналогичного годового обзора уровня религиозной свободы (ANNUAL REPORT OF THE U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM) американской стороной был сформирован классификатор для оптимизации поддержки существующих партнёрств в который вошли категории «Страны, требующие особого внимания» – Бирма, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Нигерия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея ; и «Вызывающие озабоченность» – Афганистан, Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Центрально-Африканская Республика, Куба, Египет, Индонезия, Ирак, Казахстан, Малайзия, Никарагуа, Судан, Турция, Узбекистан (См. Рис.).

В частности, отраженные на карте динамики связаны с ассоциированными с Международным альянсом религиозных свобод общественными объединениями. Так, на территории КНР контракторы IRFA отстаивают права деструктивных и экстремистских религиозных организаций, куда входят сторонники Далай-Ламы, буддизм махаяны, мусульманские образования, состоящие из этнических уйгуров, входящих террористические формирования Исламского Движения Восточного Туркестана и Аль-Каиды. Второй пример, связанный с Китаем – помощь сторонникам Церкови завета раннего дождя (Early Rain Covenant Church) также известной своей экстремистской деятельностью и отказом взаимодействия с церковью Трёх Автономий (Католическая ассоциация), подконтрольной властям.

Аналогичная ситуация наблюдается в Центрально-Азиатском регионе, в частности, на территории Республики Таджикистан. В своём последнем отчете IRFA заявила об ухудшении межконфессиональной и религиозной ситуации внутри Республики, пояснив, что настоящий политический режим активно противодействует развитию таких религиозных организаций, как: Свидетели Иеговы, Баптистские организации различного толка, Адвентисты Седьмого дня, Пресвитерианские, Зороастрийские организации и Партия Исламского Возрождения Таджикистана. Помимо общественного контроля за осуществлением соблюдения прав на свободу вероисповедания через модель взаимодействия USAID – IRFA – НПО, НКО и общественные объединения, США пытаются получить фактический контроль над определёнными регионами на границы Таджикистана и Афганистана через косвенную поддержку членов семей, связанных с террористическими организациями с целью влияния на нелегальную миграцию и контрабанду.

Похожие динамики до недавнего времени протекали на территории Ирака и Сирии, связанные с обеспечением гуманитарной стабильности контракторми IRFA христианских репатриантов (преимущественно вернувшихся из Европы и США) в Бартелле и Каракоше, а также участвующих в беспорядках против «Отрядов народной мобилизации». При этом в результате указанных процессов, при участии военных специалистов из США в «Хадж Аш-Шабби» возникли повстанческие движения – «Тарикат Нагхжбанди», «Бригады Революции 20 года» и «Баасистов города Хавиджа». При этом данные процессы привели к дроблению советов шиитского ополчения на проиранскую сторону и стороны иммамов Аль-Систани (проиракской организации «Фетвы Систани») и Мухтада Аль-Садра (радикальной «Армии Махди», исключающей иностранное вмешательство), что, в свою очередь, привело к сокращению влияния Корпуса Стражей Исламской революции на Отряды народной мобилизации.

Кроме того, сегодня активы IRFA задействованы в «урегулировании» кризисов связанных с племенными организациями берберов на границе Алжира и Марокко.

Таким образом, формирование Международного Альянса за свободу вероисповедания (IRFA) является новым инструментом регулирования международных процессов, исходя из интересов Западных государств, через участие в проектах ООН, а также создание своей коммуникационной модели взаимодействия, совмещенную с легальным финансовым обеспечением определенных неполитических и некоммерческих организаций на местах, через международные агентства.

Максим Александров

https://maksalexandrov.livejournal.com/4217.html – цинк