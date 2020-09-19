Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрит суд присяжных

19.09.2020, 1:10, Разное

Военный суд будет рассматривать дело солдата Рамиля Шамсутдинова с участием присяжных. Об этом сообщил РБК его адвокат Равиль Тугушев.

В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из забайкальских военных частей. После этого на него было заведено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Минимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет восемь лет лишения свободы. Максимальное – пожизненное заключение.

На допросе Шамсутдинов объяснил свой поступок давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег. По его словам, накануне перед расстрелом он провел трое суток без сна, находясь на боевом дежурстве, а по окончании караула сослуживцы обещали опустить его головой в унитаз.

Впоследствии против одного из рядовых его части Рустама Мухатова было возбуждено дело о неуставных отношениях. Суд приговорил его к условному сроку, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Согласно версии следствия, связи между стрельбой Шамсутдинова и дедовщиной, которой он подвергался со стороны Мухатова, нет.

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