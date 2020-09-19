Житель Краснодара переломал ноги обидчику за грубость о штанах

19.09.2020, 1:08, Новости дня

Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевший доставлен в больницу с закрытыми переломами обеих ног.

Применивший силу житель уже задержан, передает РИА «Новости».

Сообщается, что он раскаялся в содеянном.

По его словам, драться он начал из-за обиды на оскорбление, а также потому что его обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Ранее стало известно об избиении главы Кусинского района Челябинской области Юрия Лысякова. Возле здания администрации муниципального образования его переехали на автомобиле.