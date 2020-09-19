 

В Минске редактору государственной газеты сожгли машину

19.09.2020, 1:08, Новости дня

В Минске подожгли машину редактора государственной газеты «СБ – Беларусь сегодня» Романа Рудя, передают информагентства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил республиканский следственный комитет.

Инцидент произошел еще 14 сентября, был установлен факт поджога, говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нужные объекты, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

 

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом» УК Белоруссии.

По данным «Интерфакса», автомобиль принадлежит редактору государственной газеты «СБ – Беларусь сегодня» Роману Рудю.

Сам Рудь в Facebook отметил, что фотографии его автомобиля с госномером «раскидали по Telegram-чатам» с указанием адреса, а позднее произошел поджог. Журналист уверен, что преступление было совершено за то, что тот имеет отличную от протестующих в Минске точку зрения.

Поджигатели, по мнению Рудя, «больше наказали» его жену и дочь, которые пользовались машиной чаще него.

«Добились они двух вещей: моя дочка теперь не может заснуть по ночам, а я окончательно убедился, что никаких «мирных протестующих» нет и в помине. Под них рядятся погромщики и поджигатели. Думаю, на этом все разговоры об их безобидности, демократичности и терпимости к другим мнениям можно прекращать», – заключил редактор.

В августе участник акции протестов в Минске умер после того, как его сбил автомобиль на проезжей части.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы

29.07 / Boeing снял с производства легендарный «горбатый» авиалайнер

26.06 / Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область, пострадавшую от наводнения

23.07 / Макаревич собрался судиться с депутатом из-за использования строчки песни

04.08 / Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

06.08 / Взрыв в Бейруте. Администрацию порта отправят под домашний арест – СМИ

24.06 / Десятки тысяч жителей Канады остались без электричества

21.07 / На МКАД перевернулся грузовик

05.09 / В Киеве завели дело против депутатов Рады за поездку в Москву

23.07 / Эксперт: Зюганов пытается выдать личную проблему за всеобщую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска