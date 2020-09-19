 

Трамп предупредил Конгресс США о сохраняющейся с 2001 года угрозе терактов

19.09.2020, 0:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп направил письмо Конгрессу США, сообщив о своем решении продлить режим чрезвычайного положения в стране.

Трамп сообщил Конгрессу, что кризис, который возник в связи с «актами терроризма и угрозами от террористов», включая теракты 11 сентября 2001 года, все еще не устранен, как и «сохраняющаяся угроза террористических атак в отношении граждан США», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в Соединенных Штатах после терактов 11 сентября 2001 года.

Согласно закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент Соединенных Штатов в течение 90 дней после очередной трагической даты – 11 сентября – не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.



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