VOAэкспресс 18 сентября 2020

19.09.2020, 0:34, Новости дня

Выборы в США

В некоторых штатах США началось досрочное голосование на президентских выборах. Дональд Трамп и его конкурент Джо Байден в пятницу посетят Миннесоту – это один из ключевых для победы на выборах штатов на Среднем Западе США.

Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден обвинили друг друга в профессиональной непригодности для работы на посту президента США.

➡️74-летний Трамп назвал Байдена «изможденным» и «слабым» человеком и заявил, что у него есть вопросы к психическому состоянию Байдена. Выступая на предвыборном митинге в штате Висконсин, за 47 дней до выборов, действующий президент добавил, что Байден «не знает, жив ли он» на самом деле.

➡️Байден, выступавший вчера на встрече с избирателями в Пенсильвании, раскритиковал Трампа как «полностью иррационального» человека из-за его отношения к пандемии коронавируса.

А вот что думают о кандидатах в Мичигане, где Трамп с небольшим перевесом выиграл в 2016 году, но текущие опросы показывают, что лидером является Байден.

Беларусь

Юрий Меднис был арестован, когда возвращался домой с работы. В изоляторе его и других задержанных упрекали в неблагодарности. «Что вам не нравится?», – спрашивали люди, лиц которых он не видел. В разговоре с нами Юрий ответил на заданный в СИЗО вопрос.

➡️ Официальные представители Беларуси и нескольких союзных с ней стран попытались в пятницу помешать видеообращению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Совете ООН по правам человека.

➡️Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала, чтобы Минск разрешил международной миссии задокументировать возможные преступления, совершенные президентом Александром Лукашенко и его правительством.

➡️Павел Латушко: Кремлю нужно задуматься о последствиях поддержки Лукашенко.

➡️Польша призывает ЕС выделить Беларуси 1 млрд евро.

➡️США и еще 28 стран осудили отключение Интернета в Беларуси.

➡️ Пункты въезда и выезда из Беларуси остаются открытыми.

➡️«Они выходят, чтобы жить в другой стране»: преподаватели – о роли студенческого движения в белорусских протестах.

Другие новости

18 сентября ВВС США отмечают 73-летие, а 14 сентября Военно-воздушные силы США сообщили, что за год в секретном порядке создали прототип реактивного истребителя нового поколения. Об этом сообщило специализированное издание Defense News.

По данным издания, объявление о секретной разработке стало шоком для экспертов: предыдущий тестовый полет прототипа они наблюдали 20 лет назад.

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Города на Западном побережье США возглавили списки с наихудшим качеством воздуха во всем мире. Причиной стали продолжающиеся лесные пожары, которые охватили значительные территории штатов Калифорния, Айдахо, Орегон и Вашингтон. Дым от пожаров даже достиг городов Восточного побережья – Вашингтона и Нью-Йорка.

➡️ По данным организации IQAir, в нескольких городах штата Орегон уровень загрязнения воздуха был классифицирован как «опасный».

➡️ На настоящий момент, 18 сентября, качество воздуха в крупнейшем городе штата – Портленде – находится на отметке 182 индекса качества воздуха. В ряде других городов штата ситуация еще более серьезная: к примеру, в городе Систерс в центральной части штата индекс качества воздуха достиг отметки 482. Для сравнения: в 2019 году наиболее загрязненным городом мира, по оценке IQAir, был признан индийский Газиабад, где качество воздуха в зимние месяцы находилось на средней отметке в 235.

➡️ На этой неделе общая площадь возгорания в четырех штатах составила 1,8 млн гектаров.

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