Мнение: Плавильный котел

19.09.2020, 0:25, Разное

Мой любимец, писатель-профессор-математик из США Вадим Ольшевский, выложил очередной небольшой рассказик у себя в ФБ. Милота!

“20 лет назад я зашел в афганский ресторан в Пало Алто. Знаете, на Эль Камино Риал, возле поворота на Купертино. В десяти минутах от штаб-квартиры Эппла.

Зашел в ресторан, заказал шашлык.

– Сделаем очень вкусно, – пообещал официант-афганец. – Сделаем по первому классу, пальчики оближешь. Кстати, я сразу узнал твой акцент.

Через 15 минут принес действительно очень вкусный шашлык. Все-таки афганцы понимают мясо.

– Интересное у меня сейчас ощущение, – в порыве откровенности признался официант. – Было время, когда я вас, русских, пачками убивал, а сейчас вот я вас шашлыками кормлю… Интересное, необычное ощущение!”



И там еще в комментах, от него же:

“Какое-то время назад, очень давно, еще в прошлом университете, у меня был один студент из Йемена. Он мне тоже говорил, что с приездом в США у него наsтупил когнитивный диссонанс.

– Когда я жил в Йемене, – признался он мне, – все о чем я думал – как бы убить побольше шиитов. А здесь у меня уже друзья есть шииты. Фантастика!”

Такие, я бы сказал, “рассказы от математика”. А если смотреть с точки зрения психолога – получаем, что ненависть – это все-таки крайне ситуативное чувство. Мы-то обычно склонны считать, что наши чувства определяют наше отношение к ситуации, ан нет: чаще всего ситуация определяет и наши чувства, и наше отношение. Ситуация сильнее.

Это и хорошо, и плохо. Смотря какая ситуация.