 

В ВОЗ обеспокоены ростом случаев COVID-19 в Европе

18.09.2020, 23:55, Новости дня

Количество случаев COVID-19 на последней неделе в Европе превысило 300 тыс., сообщил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге 17 сентября на пресс-конференции, запись которой обнародована на канале бюро в YouTube.

“Сегодня на наших глазах разворачивается очень серьезная ситуация. Число еженедельных случаев инфекции превысило тот уровень заболеваемости, который регистрировался нами в марте, во время первого пика пандемии в Европе”, – сказал он. 

Клуге отметил, что больше половины европейских стран сообщили об увеличении числа случаев за последние две недели более чем на 10%. В семи странах количество новых пациентов за этот же период выросло вдвое, сказал он.

“Весной и в начале лета мы имели возможность удостовериться в эффективности жестких ограничительных мер. Наши усилия и жертвы окупились. В июне число случаев упало до самой низкой отметки за все время регистрации. Но данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению”, – добавил Клуге. 

В каком направлении пандемия будет развиваться дальше, полностью зависит от людей, считает он. 

“Мы смогли дать ей отпор прежде и сможем дать ей отпор сейчас”, – подчеркнул Клуге. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К вечеру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 948,1 тыс. человек, выздоровело 20,6 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / “Должен прекратить насилие”. Великобритания призвала режим Лукашенко вернуть Колесникову

01.08 / Почему Зеленский обедал с сигаретным схемщиком Кауфманом?

16.07 / Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

15.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29 млн

01.08 / “Не жду от России компромиссов”. Резников прокомментировал переговоры о Донбассе

30.06 / Эксперт назвал источники фейков по голосованию о поправках к Конституции

18.07 / Армения назвала свои приоритеты в урегулировании конфликта с Азербайджаном

31.08 / МВД Белоруссии заявило о 173 задержанных во время акций протеста

26.06 / Макрон выразил желание приехать в Россию

31.08 / В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска