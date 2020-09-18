Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

18.09.2020, 23:55, Новости дня

Министр обороны Украины Андрей Таран высказал замечания к приказу №330 о мерах финансового поощрения и наказания военнослужащих, который вызвал резонанс. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook вечером 18 сентября.

Все выводы и оценки преждевременны, утверждают в военном ведомстве.

“Работа над документом продолжается. Его цель – дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Министерство обороны изыскало необходимые средства. Осталось уточнить детали”, – сказано в сообщении пресс-службы.

❗️Щодо наказу № 330. Всі висновки та оцінки передчасні. Міністром оборони України до наказу було висловлено… Posted by Міністерство оборони України on Reede, 18. September 2020

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил 18 сентября, что приказ №330 предусматривает финансовые санкции – лишение премии – к военнослужащим, которые на фронте открывают огонь по противнику (в том числе ответный) без разрешения вышестоящего командира. В свою очередь, командиров будут штрафовать за любые нарушения со стороны личного состава.

“По сути, армию хотят подкупить и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию, это не выдуманное предательство, а настоящий документ”, – возмутился Бутусов.

После того, как Министерство обороны опубликовало пост о пересмотре приказа, Бутусов отметил в Facebook, что армию, возможно, “удастся спасти от выполнения этого позорного недоразумения”.

“Минобороны осознало, что проявлять упрямство в такой истории нельзя, ведь когда мы этот приказ переведем на английский язык и передадим в посольства стран НАТО, над авторами и подписантами будут просто смеяться и крутить пальцем у виска. Заодно стало понятно, что уровень стратегических коммуникаций в Минобороны – околоплинтусный”, – заявил журналист.

О, великая сила фейсбука! Спасибо всем кто поставил лайк, перепост и написал сам – министерство обороны признало… Posted by Юрий Бутусов on Reede, 18. September 2020