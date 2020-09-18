 

Мнение: Супертанкер “Максим Горький”

18.09.2020, 23:50, Разное

Крупнейший супертанкер ходивший под Венесуэльским флагом теперь будет ходить под флагом России.
Название танкера сменили с "Ayacucho" на "Максим Горький". С 27 мая 2020 года танкер c дедвейтом в 320,8 тыс. тонн., способный перевозить до 2 млн. баррелей нефти зарегистрирован как российское судно. Это крупнейший танкер в истории страны.
Пока непонятно – осуществлен ли переход танкера под российский флаг в рамках каких-то взаимозачетов и погашений стабилизационных кредитов или же это мера предосторожности, чтобы избежать захвата танкера американцами под предлогом каких-нибудь санкций в рамках захвата собственности Венесуэлы и ее имущества за границей.

Церемония передачи танкера Венесуэле в 2013-м году.

Источник: Colonel Cassad



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