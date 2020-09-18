Мнение: Запрос в комментаторы

18.09.2020, 23:45, Разное

Вот довольно распространенный запрос ко мне в комментаторы.

sssagittarius

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Хотела бы получить возможность комментировать ваш блог. Читаю его три года – как ваши посты, так и комментаторов. Именно поэтому сейчас прошу вас добавить меня в друзья: вижу, что чтение комментариев и ваших ответов на них помогает мне лучше понимать изначально написанное вами, видеть свои границы и ошибки на примерах других людей. Хотела бы, чтобы мои комментарии (в том числе ошибочные) тоже дали возможность другим читателям задуматься с разных сторон над тем, что вы пишете, и над собой. О себе: 25 лет, занимаюсь PR, пишу кандидатскую по филологии, живу в Москве, не замужем. Правила вашего блога знаю и обещаю уважать. Спасибо!

В этом запросе плохо все.

Этот короткий запрос показывает все баги человека, который его пишет.

Начинает с типичного сокровищного: хочу комментировать, потому что мне это полезно.

Народ, это само собой разумеется, что вы хотите только то, что вам полезно. Это подразумевается без слов. А когда вы произносите речь на тему, что вам это полезно, получается не просто решето, получается, что вы оповещаете человека об этом. Чтобы он что? Гордился? Не унывал?

Вот мужчина приглашает симпатичную девушку в кино и говорит ей: “Я хочу пригласить тебя в кино, потому что не хочу идти один”. Сравните, сам по себе такой мотив нормальный. Не хочет один, зовет девушку. Но если он озвучил это девушке, получается, что он извещает ее о том, что его приглашение – не просто так, а несет для него кое-какую пользу, а иначе бы не звал. И девушка наверняка откажет этому рапану.

Учитесь закрывать свое решето или фильтровать его. Не сообщайте людям, по какой причине им выпала честь общаться с вами. Оставьте это при себе. Сойдете за умных.

Дальше Сокровище решает описать не только свою пользу, но и мою.

Сразу видно специалиста по PR от слова худо.

Здесь кроме гигантского Штурмана вылезает еще и огромная Училка.

Сокровищу хочется доказать, что не только я могу быть полезна ей, но и она точно так же может быть полезна мне, и рассказывает, как.

Она может оказать бесценную помощь другим читателям своими правильными и особенно неправильными комментариями и моими ей ответами. Без нее оказать эту помощь некому.

Это все равно как тот же мужчина-неудачник сказал приглашенной в кино девушке: “Я приглашаю тебя, потому что не хочу идти один, но и тебе лучше идти в кино со мной, чем одиноко сидеть дома”.

Это то же самое.

Вы сначала рассказываете мне, чем я могу быть вам полезна, а потом объясняете, что вы можете помочь моим читателям задуматься и понять.

Многие еще особо выделяют тот момент, что если захочу, я всегда смогу их удалить (оказывается).

И поясняют, что их неправильные комментарии помогут всем читателям лучше увидеть свои ошибки.

Почему же вы такие адские Штурманы?

И почему вас все время осеняет самым очевидным?

Гибрид капитана Очевидность и адского Штурмана на корабле-призраке.

Вы ведь поэтому так одиноки и несчастны, что даже фразы не можете написать, чтобы не выпустить пару-тройку багов.

И хотя вы читаете каждый день мой блог, ничего в вашей голове не проясняется.

Неисправимые Сокровища.

Эта вот еще обещает уважать мои правила, как будто у нее был бы выбор.

Уважать, не просто выполнять. Видите разницу?

Предлагаю вам, друзья, написать запрос мне в комментаторы.

От себя или любой смоделированный от кого-то.

Главное, чтобы в нем не было багов.

Попробуете?