Экс-защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

18.09.2020, 23:25, Разное

Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса, об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

«Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания подтвердила наличие дисциплинарного проступка, на основании которого Совет АП РСО принял решение о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева», — пояснил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Он также назвал это решение наиболее адекватным сложившейся ситуации: «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания».

Лишить адвокатского статуса экс-защитника Михаила Ефремова, обвиненного в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, 10 сентября предложил Минюст России. Ведомство также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы пострадавших. В ведомстве объяснили, что решение связано с поведением адвокатов в ходе процесса по делу Ефремова.

Ранее против адвокатов также возбуждали дисциплинарные дела из-за нарушения профессиональной этики.

Отметим, Пашаев с 2010 года менял адвокатские коллегии четыре раза и заявлял, что не скрывает того, что его несколько раз лишали адвокатского статуса. Помимо этого, в 2018 году он провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство, допущенное в отношении клиентов).

Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.

Сам актер жаловался на действия своего адвоката и заявил, что тот его «подставил». Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Адвокат Владимир Васильев, который также участвует в деле актера, но о котором ранее не сообщалось, 18 сентября попросил суд назначить Ефремову условное наказание.