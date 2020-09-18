Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

18.09.2020, 22:48, Новости дня

С 21 сентября РФ возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», – цитирует ТАСС сообщение штаба.

По этим данным, полеты будут проводиться раз в неделю.

Также с 27 сентября РФ откроет полеты с южнокорейской столицей – Сеулом. Рейсы также будут проводиться раз в неделю на взаимной основе.

В пятницу оперативный штаб объявил о прекращении всех вывозные рейсов россиян, оставшихся за рубежом из-за пандемии.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу.