Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами
18.09.2020, 22:48, Новости дня
С 21 сентября РФ возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», – цитирует ТАСС сообщение штаба.
По этим данным, полеты будут проводиться раз в неделю.
Также с 27 сентября РФ откроет полеты с южнокорейской столицей – Сеулом. Рейсы также будут проводиться раз в неделю на взаимной основе.
В пятницу оперативный штаб объявил о прекращении всех вывозные рейсов россиян, оставшихся за рубежом из-за пандемии.
Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу.
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