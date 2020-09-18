 

Трамп обещал вакцину от COVID-19 для каждого жителя США к апрелю

18.09.2020, 22:48, Новости дня

К апрелю вакцина от коронавируса будет доступна для каждого американца, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Трампа, вакцину направят потребителям в течение 24 часов, после того как она будет формально одобрена для использования.

Трамп раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за «антивакцинную риторику», которая «ставит под угрозы миллионы жизней». 

Советник президента США Скотт Атлас заявил, что «самое позднее в январе» будут «распределены сотни миллионов доз, чтобы люди могли привиться во время первого квартала», передает ТАСС.

К апрелю «у каждого американца, который хочет привиться», будет такая возможность, сказал он.

Атлас при этом подчеркнул, что «никого не будут заставлять прививаться».

Напомним, не исключил появления американской вакцины от коронавируса в октябре. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис призвала не доверятьзаявлениям Трампа о создании в США безопасной вакцины.

Байден призвал осторожно относиться к заявлениям Трампа, что вакцина от коронавируса может быть доступна уже в ближайшие недели. Распространение вакцины займет время, да и образцов, испытанных на всех группах, например, детях, пока что нет, отметил Байден.



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