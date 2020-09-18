Эксперт: Цифровизация увеличила свой вклад в экономику

18.09.2020, 22:48, Новости дня

Последние данные Росстата говорят, что именно высокотехнологичные отрасли оказывают положительное влияние на темпы восстановления экономики после пандемии COVID-19. А социальные выплаты в этот период повлияли на уровень доходов населения, сообщила газете ВЗГЛЯД проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

Все показатели с января по август из опубликованного в пятницу доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России» были «вполне ожидаемы», считает профессор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Эти данные показывают, что у нас замедляются темпы восстановления экономики. Это настораживает и говорит о том, что после COVID-19 есть последствия, с которыми мы еще не разобрались», – подчеркнула Овчарова.

При этом она отметила, что сейчас «на рынке труда виден рост конкуренции, что привело к некоторому снижению заработной платы, но в целом такой рост – хорошее явление». Профессор ВШЭ обратила внимание, что, согласно статистике, темпы падения доходов населения оказались ниже, чем темпы падения заработной платы, что стало следствием «позитивного эффекта влияния социальных пособий».

Эксперт призвала задуматься о новых драйверах экономического развития, связанных с созданием рабочих мест. По ряду секторов, считает Овчарова, РФ «нужно достаточно быстрое восстановление». Прежде всего речь идет о туристическом рынке, сфере услуг и общественного питания.

«Но радуют позитивные эффекты, связанные с цифровизацией. Их нужно не упустить. Цифровизация повысила спрос на определенные товары и увеличила свой вклад в экономику. За эту высокотехнологичную отрасль нужно зацепиться и дальше думать о том, чтобы темпы роста не снижались», – уверена эксперт.

Из доклада Росстата «О социально-экономическом положении России» следует, что реальная начисленная заработная плата в июле снизилась на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Но в годовом выражении рост реальных зарплат в июле ускорился до 2,3% с 0,6% в июне. За период с января по июль показатель вырос на 2,9% по сравнению с прошлогодним.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые в РФ меры по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии являются своевременными, эффективными и хорошо продуманными, в том числе по сравнению с Европой и США.

Президент РФ Владимир Путин называл кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт прогнозирует, что полное восстановление мировой экономики от кризиса может занять до пяти лет.