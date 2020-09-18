В Нью-Йорке открылся первый в США кинофестиваль «ковидной эры»

18.09.2020, 22:45, Новости дня

Фильмы Нью-Йоркского международного кинофестиваля (NYFF) в Линкольн-центре, открывшегося в четверг, 17 сентября, впервые за всю его историю доступны зрителям по всей Америке. Как говорится, нет худа без добра. Первый в стране крупный киносмотр «ковидной эры» целиком переведен в виртуальный формат, и его устроители сочли разумным обеспечить общенациональный стриминг, разумеется, на коммерческой основе.

В прежние годы в такие вечера толпы клубились у входа в Элис-Талли-Холл, большого концертного зала Линкольн-центра, где обычно проходят фестивальные гала-презентации и просмотры, включая открытие и закрытие. На этот раз здесь тихо и безлюдно, а вся активность мигрировала в драйв-ины и в онлайн. Никаких приемов, «красных дорожек» для звезд и других событий светской жизни также не предусмотрено.

Гудки вместо аплодисментов

Фестиваль открылся показом фрагмента из нового проекта британского режиссера Стива Маккуина «Топорик» (Small Axe), представляющего собой минисериал из пяти частей.

Напомним, что предыдущий приезд Маккуина в Нью-Йорк, на фестиваль, состоялся семь лет назад, когда его эпическая антирасистская драма «12 лет рабства» показывалась здесь под восторженные аплодисменты публики, а через несколько месяцев удостоилась «Оскара» за лучший фильм года.

На этот раз фрагмент Small Axe под названием Lovers Rock показывался в живом варианте в драйв-инах в Бруклине и Квинсе и параллельно был доступен для стриминга. Аккредитованные журналисты, включая вашего корреспондента, получают доступ к онлайн-просмотрам большинства фильмов фестивальной программы по определенному графику.

«Lovers Rock»

«Это очень эмоциональный момент, – сказал Стив Маккуин в ходе онлайн-конференции на Zoom, которую вел программный директор NYFF Деннис Лим. – Для меня огромная честь представлять новый фильм в это время».

Помимо Lovers Rock, еще два фрагмента «Топорика», «Красное, белое и синее» (Red, White and Blue) и «Мангры» (Mangrove), запланированы для показа на NYFF. Объявлено, что позднее в этом году весь сериал станет доступен подписчикам сервиса Amazon Prime. На премьере в драйв-ине в Квинсе на экране появился новый исполнительный директор NYFF Юджин Эрнандес, сменивший на этом посту в феврале Кента Джонса. Он призвал зрителей, сидящих в автомобилях, использовать гудок вместо аплодисментов.

Название Lovers Rock относит к 70-80-м годам прошлого века, когда в Лондоне, в общине выходцев с островов Вест-Индии, вспыхнула мода на танцевальный жанр романтического рэгги. Почти весь фрагмент посвящен шумной вечеринке в домашнем клубе, где цветная молодежь танцует, общается и заводит романы. Под восторженные возгласы танцующих ди-джей экспериментирует с подбором музыки, включая в звуковой поток самые неожиданные номера.

Как рассказал Стив Маккуин, он во многом основывался на собственном опыте, когда, будучи юнцом обожал блюзовые вечеринки, которые посещал и один, и вместе с родителями, эмигрантами из Гренады и Тринидада.

Принявшие участие в пресс-конференции британские актеры Майкл Уорд, сыгравший Франклина, и Амара-Джей Сент-Обин, сыгравшая Марту, – оба выходцы с Ямайки. На фоне красивых баллад о любви между их героями рождается романтическое чувство.

«Чтобы лучше понять эту культуру, я много расспрашивала свою маму, – сказала Сент-Обин. – Мама приехала в Лондон с Ямайки, когда ей было девять лет. Она прошла через эти клубы, через эту музыку, через эти знакомства, и поэтому ее рассказы были так важны для меня».

Как сказал Макуин, новый сериал стал для него как сценариста и режиссера «путешествием в мир чернокожей британской общины».

«Мне захотелось рассказать об этом культурном феномене, который повлиял на нас, живущих сегодня, – отметил Маккуин, – ведь столько лет эти истории прятали, заметая под ковер».

Режиссер объявил, что посвящает сериал памяти Джорджа Флойда, чернокожего безоружного американца, ставшего в мае жертвой полицейского насилия. Трагический инцидент в Миннеаполисе, приведший к смерти Флойда, всколыхнул волну общенациональных протестов и бунтов под лозунгом «Жизнь черных имеет значение».

«За последние шесть месяцев столько всего произошло в нашей жизни, – продолжал Маккуин. – В какой-то момент нужно остановиться и задуматься. Если бы Джордж Флойд был с нами сейчас… Но я думаю, что он умер не напрасно. Мои фильмы рассказывают о жизни черных в этом мире. Я сделал это. И я хочу теперь говорить о том, какими мы можем стать, а не о том, какими мы являемся сейчас».

Завершившийся на днях фестиваль в Венеции и проходящий сейчас его главный конкурент на американском континенте фестиваль в Торонто предложили две различные модели киносмотра для эпохи пандемии коронавируса.

Если фестиваль в Торонто почти полностью перешел в онлайн, сохранив лишь отдельные элементы физического присутствия гостей и зрителей из числа местных жителей, то Венеция рискнула сохранить прежний формат, лишь уменьшив число зрителей, гостей и прессы, отменив светские мероприятия и ужесточив требования санитарной безопасности.

«У нас не было другого выбора, чем все придумывать заново, – сказал в интервью сайту Deadline Юджин Эрнандес. – Фестивалю 58 лет, но в каком-то смысле он первый».

Любопытно, что ряд кинофаворитов весенне-летнего сезона, оказавшихся «сиротами» из-за отмены Каннского кинофестиваля, стали участниками двух или даже трех смотров одновременно – Венеции, Торонто и Нью-Йорка, не считая небольшого, но влиятельного фестиваля в Теллурайде, который, как правило, умудряется получать сливки осеннего киносезона.

Речь идет о триумфаторе Венеции «Земля кочевников» (Nomadland) американской китаянки Хлои Чжао, о документальных лентах MLK/FBI (о многолетней слежке ФБР за Мартином Лютером Кингом) и «Горсовет» (City Hall) Фредерика Уайзмана (о буднях исполнительной власти Бостона), индийской музыкальной драме «Ученик» (The Disciple), российской заполярной роуд-муви «Китобой» (The Whaler Boy) и других.

«MLK/FBI»

Фильм открытия Торонто «Американская утопия Дэвида Бирна» (David Byrne’s American Utopia) режиссера Спайка Ли показывается и в Нью-Йорке. Очень необычный документальный фильм российского режиссера Виктора Косаковского Gunda, снятый на свиноферме, получил мировую премьеру еще в начале года на Берлинале.

Кинофестиваль в Нью-Йорке завершится 11 октября. Фильмом закрытия NYFF станет фантазийная комедия «Уйти, не прощаясь» (French Exit) с участием Мишель Пфайффер и Лукаса Хеджеса.

«Уйти, не прощаясь»