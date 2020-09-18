 

Мнение: Белорусский раскол

18.09.2020, 22:25, Разное

События в Беларуси раскололи не только белорусский народ на протестующих против безвременье Лукашенко и тех, кто за «Лукашенко навсегда».

События в Беларуси раскололи и заметных граждан России.

"Если представить себе белорусский протест как песенный баттл, видно, что команда Лукашенко явно проигрывает. С одной стороны, «Перемен» и «Стены рухнут», главные песни протеста. С другой, извините, вот это. С одной, Шевчук, Нойз, Гребенщиков, Макаревич, Оксимирон, Максим Леонидов и еще десятки имен, которые стоят под письмом поддержки протестующих. С другой — Басков, Киркоров, Буйнов, Майданов…" (отсюда)

Басков, говорят,  еще и обиделся. Призвал не «распускать негатив»…


Фотографии отсюда отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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